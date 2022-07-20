Как теперь в Беларуси купить или продать подержанный автомобиль 1 20.07.2022, 7:59

4,066

Полный текст указа пока не опубликован, но его проект предусматривает много новшеств.

Накануне стало известно, что по "серому" рынку "бэушки" нанесен удар: подписан указ, который вступит в силу через полгода и внесет серьезные изменения в правила купли-продажи автомобилей. Разбираемся, что изменится для продавцов и покупателей машин с пробегом, пишет abw.by.

Счета-справки – все, как и наличные

Полный текст указа пока не опубликован, но его проект предусматривал много новшеств. Основное, на наш взгляд, – это отмена счетов-справок, которые стали инструментом в руках недобросовестных продавцов вторичного авторынка. Продавцы позволяли себе нарушать требованияи законодательства в области регулирования торговли автомобилями, счета-справки закупались пачками и оформлялись при сделках между физическими лицами под видом комиссионной торговли.

По информации Министерства финансов, субъектам хозяйствования в 2019 году реализовано 236.957 штук бланков счетов-справок, за 9 месяцев 2020-го – 157.337 штук.

Указом №504 реализация счетов-справок как отдельный вид деятельности запрещена, общее количество израсходованных бланков документа должно соответствовать количеству проданных организацией автомобилей.

Полный пакет документов дельцы не оформляли, чем значительно усложняли жизнь добросовестным покупателям в случае возникновения споров по поводу технического состояния проданных автомобилей и их стоимости, которая, как правило, значительно занижалась в бланке счета-справки под различными предлогами.

Теперь с этим будет покончено, поскольку указ подразумевает вместо счета-справки письменный договор, в котором обязательно указывается наличие обременений на автомобиль и его стоимость. А чтобы цифры неведомым образом не уменьшились по "просьбе" продавца, исключен наличный расчет между комиссионными магазинами (юрлица или "ипэшники") и покупателями – физическими лицами.

Правда, пока не совсем понятно, как это согласуется со статьей 9-1 Закона РБ "О защите прав потребителей", согласно которой расчеты по оплате товаров (работ, услуг) осуществляются как в наличной, так и безналичной формах, при этом продавец обязан предоставить покупателю право выбора формы оплаты. В этой части нас, возможно, ждут изменения.

Физические лица при совершении сделок с автомобилями оформляют договор, а форму оплаты (наличная/безналичная) определяют на свое усмотрение – здесь изменений нет.

Из обоснования к проекту указа:

"По результатам оценки обстоятельств сбыта и приобретения транспортных средств указанной категории дел органами внутренних дел, как правило, констатируется, что транспортное средство фактически было продано покупателю неустановленным лицом, которое предложило выкупить автомобиль за наличные денежные средства без лишнего документооборота.

В дальнейшем в целях придания сделке купли-продажи легального вида, ее оформления и получения покупателем правоустанавливающего документа участники сделки обращаются к определенным субъектам хозяйствования, которые за материальное вознаграждение подтверждают состоявшуюся между неизвестным лицом и покупателем сделку купли-продажи путем оформления и выдачи последнему счета-справки.

Впоследствии во время регистрации приобретенного транспортного средства в регистрационных подразделениях выясняется, что это транспортное средство было похищено, а документы на него поддельные. Подобная практика позволяет таким псевдопродавцам оставаться в ”тени“, порождает неучтенные и необлагаемые налогами доходы таких лиц, а также причиняет вред добросовестным покупателям транспортных средств. Кроме того, отдельными субъектами торговли (комиссионерами) совершаются недобросовестные действия в отношении комитентов при продаже транспортных средств, когда денежные средства за проданные транспортные средства комиссионером комитенту не передаются вовсе либо передается лишь часть суммы".

Как посчитали в антимонопольном ведомстве, участвовавшем в разработке проекта указа, предлагаемые изменения не окажут негативного влияния на развитие конкуренции и товарных рынков, поскольку новшества устанавливают равные требования ко всем участникам рынка розничной торговли автомобилями.

"Безнал" обеспечит прозрачность расчетов при продаже транспортных средств и защитит права продавцов и покупателей, а также предотвратит реализацию транспортных средств с криминальным прошлым. Предполагается, что изменения позволят исключить споры о праве собственности между гражданами.

При осуществлении комиссионной торговли зачисление безналичных денежных средств на счет комиссионера не гарантирует их своевременного перечисления комитенту, но позволит четко зафиксировать факт исполнения комиссионером поручения по договору комиссии, что в свою очередь даст дополнительные гарантии в случае необходимости защиты законных прав и интересов комитента.

Как отметили в антимонопольном ведомстве при разработке проекта, ни в Российской Федерации, ни в Казахстане, ни в других странах ближнего зарубежья не предусмотрен механизм выдачи счетов-справок при отчуждении транспортных средств. Особенности розничной торговли транспортными средствами урегулированы в правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных правительствами этих стран.

Нотариус вместо ГАИ

Еще одно новшество – договоры купли-продажи можно регистрировать не только в ГАИ, но и путем нотариального удостоверения.

Остается вопрос по поводу сверки VIN, которая согласно постановлению Совмина №1849 является обязательной при совершении сделок с машинами. Кто ее будет проводить? Полагаем, что это все же будет прерогатива Госавтоинспекции.

Из обоснования к проекту указа:

"В целях создания дополнительных удобств гражданам вместо государственной регистрации договоров допускается нотариальное удостоверение договоров. При этом для защиты прав и законных интересов участников сделки по отчуждению транспортных средств, сведения о наличии ограничений (обременений), запретов на совершение сделки с транспортным средством, не являющиеся основанием для отказа в нотариальном удостоверении такой сделки, а также об их отсутствии указываются в договоре. Нотариально удостоверенные договоры вступают в силу со дня их нотариального удостоверения".

А поможет?

Мнений по поводу отмены счетов-справок и наличного расчета при комиссионной торговле, иных нововведений в торговле "бэушкой" достаточно, они разные. Многие добросовестные продавцы "бэушки" говорят о том, что счет-справка это не некое зло, просто нужно было ужесточить контроль за их оборотом, чтобы исключить их неправомерное обращение. Ну ведь удобно же, согласитесь? Приехал в комиссионку, продавец бланк заполнил – и в ГАИ.

Вместе с тем что-то нужно было делать, и новый указ как раз ударил по "серым" схемам с использованием счетов-справок – "барыжить" станут меньше.

Про исключение "нала" та еще история, ведь недобросовестные продавцы все равно могут занизить стоимость машины, например, часть суммы взять наличными, а часть, указанную в договоре, попросить покупателя на счет зачислить или по карте провести. Тут важен контроль государственных органов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».