Белорус поймал главу Малоритского района на нарушении за штурвалом самолета
- 20.07.2022, 8:06
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Запрос направлен в департамент по авиации Министерства транспорта
Председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко в мае 2022 года опубликовал в своем блоге фото и видео, где он позирует за штурвалом летящего самолета. Этот факт вызвал вопросы у одного из белорусов, пишет zerkalo.io.
Свои вопросы гражданин Беларуси Олег Я. (фамилия в публикации не называется, но есть в редакции издания) направил в департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
Заявитель попросил ведомство выяснить, в какой качестве Михаил Баценко находился на борту самолета, на каком основании ему было передано управление воздушным судном, за чей счет был организован полет и имеет ли право чиновник вообще управлять самолетом.
Автор обращения предположил, что у Баценко нет лицензии пилота, поэтому он нарушил правила эксплуатации воздушного судна.
На опубликованных видео действительно видно, как малоритский чиновник лично управляет моторным самолетом, а второе место пилота пустует.