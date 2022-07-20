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Белорус поймал главу Малоритского района на нарушении за штурвалом самолета

  • 20.07.2022, 8:06
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Белорус поймал главу Малоритского района на нарушении за штурвалом самолета

Запрос направлен в департамент по авиации Министерства транспорта

Председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко в мае 2022 года опубликовал в своем блоге фото и видео, где он позирует за штурвалом летящего самолета. Этот факт вызвал вопросы у одного из белорусов, пишет zerkalo.io.

Свои вопросы гражданин Беларуси Олег Я. (фамилия в публикации не называется, но есть в редакции издания) направил в департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Заявитель попросил ведомство выяснить, в какой качестве Михаил Баценко находился на борту самолета, на каком основании ему было передано управление воздушным судном, за чей счет был организован полет и имеет ли право чиновник вообще управлять самолетом.

Автор обращения предположил, что у Баценко нет лицензии пилота, поэтому он нарушил правила эксплуатации воздушного судна.

На опубликованных видео действительно видно, как малоритский чиновник лично управляет моторным самолетом, а второе место пилота пустует.

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