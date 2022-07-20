У Путина с Шойгу вышел большой конфуз Игорь Эйдман

20.07.2022, 8:14

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Кремль провалил все, за что «боролся».

Главная ценность России – война. Россия воевала за расширение империи на протяжении веков. Путин вернул эту традицию. Возомнив себя новой Екатериной II, решил захватить Крым и "Новороссию".

Однако с этим вышел конфуз. Подвели как раз нетрадиционные ценности. Поэтому он на них, наверное, так взъелся. Кабаева не смогла бы исполнить роль Потемкина. Путин это понимал. Пытался заменить ее на Шойгу, присматривался к нему, возил на уикенд в тайгу. Но, видимо, что-то пошло не так. Потемкин, вдохновленный любовью к своей императрице, смог. А Шойгу, видимо, оказался импотентом во всех смыслах этого слова, провалил все и свидание, и войну.

А если серьезно, Путин действительно активно реализует традиционные ценности российского государства. Вот кратко основные из них:

1. Перманентная война за расширение империи, культ прошлых военных побед,

2. Самодержавие, отсутствие элементарного контроля над авторитарной властью со стороны общества,

3. Воровство и произвол чиновников, бесправие зависимого от них населения. "(В России) нет ни только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей!" (В. Белинский 1847 год),

4. Домострой, культ патриархальной семьи, основанной на мужском произволе, бесправии женщин и детей,

5. Всевластие разного рода охранок, включая ЧК-ФСБ, массовый страх и доносительство,

6. Господство цензуры и правительственной пропаганды в СМИ,

7. Государственная, лицемерная и стяжательская церковь, работающая на власть и войну.

Эти традиционные ценности и духовные скрепы господствовали в России (за исключением коротких периодов революций, реформ и оттепелей) веками – и при Николае I, и при Александре III, и при Сталине, и при Брежневе. Да и при большинстве других российских правителей тоже, в той или иной степени. При Путине их господство стало абсолютным, власть защищает его с маниакальным упорством и звериной жестокостью.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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