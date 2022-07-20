Тука: У ВСУ есть данные для удара по Крымскому мосту 20.07.2022, 8:18

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Георгий Тука

Они были получены еще в начале строительства объекта.

Украина располагает деталями плана защиты Крымского моста от возможных ударов со стороны Украины. Основываясь на них, украинская армия может без труда составить план удара для уничтожения этого объекта страны-агрессора России.

Об этом в эксклюзивном интервью obozrevatel.com рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Еще в начале строительства Крымского моста мы изучали проектные решения по его защите, у нас есть эти исходники", – сообщил он.

"Поэтому для наших военных разработать план удара для уничтожения Крымского моста особого труда не составляет", – заверил Тука. Вместе с тем он заметил, что защита Крымского моста достаточно сложная.

По оценкам экс-замминистра, в настоящее время трудно сказать, насколько осуществимой является цель по уничтожению этого стратегического объекта России.

Вместе с тем Тука напомнил о том, что на территории России и Беларуси есть множество объектов, которые могли бы стать целями для ударов ВСУ. Это объекты военной инфраструктуры, аэродромы, узловые станции, НПЗ и так далее.

"Конечно, мне как гражданину Украины хотелось бы наблюдать более активные действия в этом направлении", – подытожил он.

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