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Ученые раскрыли важную тайну украшений людей каменного века

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  • 20.07.2022, 8:25
Ученые раскрыли важную тайну украшений людей каменного века

Амулеты были не только из костей животных.

В каменном веке люди носили амулеты не только из костей животных, но и из человеческих. Подвески из костей врага делались с целью показать свою победу над ним, а из костей умерших родственников - чтобы почтить их память.

Об этом рассказывает phys.org.

Использование человеческих костей в качестве материала для подвесок подтвердило исследование погребальных находок, датируемых более чем 8200 годами. Одна из них стала настоящей сенсацией, поскольку объекты представляют собой фрагменты человеческих костей с одной или несколькими прорезанными в них канавками.

При археологических раскопках, проводившихся в 1930-х годах на Южном Оленьем Острове Онежского озера, были извлечены останки умерших людей и различные предметы из 177 могил.

Доцент Кристийна Маннермаа, руководитель проекта, и ее коллеги отправили костяные подвески в исследовательский центр BioArCh в Йоркском университете для анализа с использованием метода зооархеологии с помощью масс-спектрометрии (ZooMS). С помощью масс-спектрометрии этот метод идентифицирует виды по пептидам или аминокислотам, извлеченным из белков, содержащихся в очень маленьких образцах кости.

Результаты стали неожиданностью: 12 из 37 образцов оказались человеческими. Подвески из человеческих костей представляют собой осколки сломанных длинных костей разного размера с одной или двумя прорезанными в них канавками. Они происходят из трех могил, в одной из которых находились двое умерших.

Использование человеческих костей в качестве сырья для предметов известно, например, в Азии и Южной Америке, но доисторических данных мало.

"Тот факт, что использование человеческих костей никак не подчеркивалось и что предметы неотличимы и похожи на предметы, сделанные из костей животных, может свидетельствовать о переплетении животных и человека в мировоззрении каменного века", — пояснила доцент Маннермаа.

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