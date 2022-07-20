В подразделениях РФ процветает неповиновение и пьянство, оккупантам не хватает воды и еды 20.07.2022, 8:45

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Командование российского флота не знает, что делать с дисциплиной.

Командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях, которые привлекались и планируются к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров", - говорится в сообщении.

В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

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