В подразделениях РФ процветает неповиновение и пьянство, оккупантам не хватает воды и еды
- 20.07.2022, 8:45
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Командование российского флота не знает, что делать с дисциплиной.
Командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях, которые привлекались и планируются к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров", - говорится в сообщении.
В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.