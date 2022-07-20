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Василий Шлындиков: Власти Беларуси выстрелили себе в ногу

  • 20.07.2022, 8:49
Василий Шлындиков: Власти Беларуси выстрелили себе в ногу
Василий Шлындиков

Экс-глава концерна «Амкодор» оценил новый «закон» об инвесторах.

Совет министров принял постановление «О перечне лиц», которое запрещает иностранным акционерам белорусских предприятий из «недружественных» стран отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах белорусских юридических лиц.

Всего таких компаний 190, в том числе: «Евроопт», «Белита», «Спартак», «Лидское пиво, «Фармлэнд», EPAM Systems. Данная мера принята с целью «защиты интересов Республики Беларусь», говорится в постановлении.

Насколько такой шаг поможет экономике страны? Своим мнением с газетой «Белорусы и рынок» поделился депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва и экс-глава машиностроительного концерна «Амкодор» Василий Шлындиков.

— Это выстрел себе в ногу. Я не вижу, как данное решение может помочь экономике.

Интересно узнать мнение руководителей компаний, попавших в список. Уверен, они не считают, что постановление защищает интересы страны и бизнеса в этой стране.

К последствиям данного решения можно отнести, во-первых, то, что иностранные инвесторы перестанут вкладываться в указанные в списке компании. Думаю, прекратятся инвестиции даже в компании, которых постановление правительства напрямую не коснулось.

Во-вторых, данное решение — это еще один фактор, наносящий урон инвестиционному климату и имиджу страны. Эффект сохранится на долгие годы. Ведь какой сигнал посылает данное постановление потенциальным инвесторам или тем, кто задумывался начать бизнес в Беларуси? Имейте в виду, с вами будет то же самое. Вот и все.

А что касается приватизации предприятий за счет самого народа, то, думаю, даже через двадцать лет, независимо от того, кто будет у власти, белорусы не станут инвестировать в отечественные предприятия. Народ разочарован в приватизации, никакого доверия в этом вопросе нет. Да и откуда у белорусов деньги?

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