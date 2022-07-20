ВСУ остановили наступление врага возле Белогоровки 20.07.2022, 8:52

Из-за нехватки солдат оккупанты бросают в бой «мобилизованных» из ОРДЛО.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и нанесли противнику значительные потери. Однако, оккупанты обстреляли мирных жителей из РСЗО "Град", огонь открыли вечером 19 июля.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, атаковал враг и другие населенные пункты. Так, на границе областей за минувшие сутки оккупантами нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – с реактивной.

"Серьезно пострадало Верхнекаменное – по домам людей россияне попадали и из артиллерии, и из "Градов", и даже применяли авиацию", – отметил он.

Гайдай подчеркнул, что российские войска хотят штурмовать Бахмут, поэтому устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

Из-за нехватки "пушечного мяса" оккупанты бросают в бои в Луганской области "мобилизованных" на территории ОРДЛО, но это не позволяет им добиться успеха на фронте. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции, несмотря на артиллерийское и ракетное давление.

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