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«Сахар Шредингера» в Минске

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  • 20.07.2022, 8:56
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«Сахар Шредингера» в Минске

Журналисты прошлись по магазинам и обнаружили интересную картину.

Белорусские власти столько говорили о перебоях с сахаром и солью на Западе, что, кажется, накликали проблемы на свою голову.

«Салідарнасць» прошлась по магазинам Минска и обнаружила 19 июля следующую картину. Супермаркеты, относительно наличия сахара, делятся на три категории: те, в которых он есть в больших количествах и ассортименте; те, в которых и количество, и ассортимент уменьшаются на глазах; и те, в которых сахара нет вообще.

В некоторых магазинах остатки сахара сразу и не отыщешь среди остальных товаров

В самом центре столицы в одном из больших сетевых магазинов продавец на вопрос, а где же сахар, беспомощно разводит руками:

— Его нет вообще. Заказали. Ждем. Когда будет и по какой цене, не подскажу. Не исключено, что по такой же.

Еще в нескольких небольших магазинах в центре города сахара не обнаружилось вовсе или практически — это когда на полках среди соды, соли и муки остались буквально несколько пачек.

Но в большинстве магазинов сахар все-таки есть. Опять же в центре города кое-где все стеллажи завалены прямо огромными упаковками по 5 кг и никакого ажиотажа вокруг.

В редких магазинах есть сахар в упаковках по 5 кг

Зато в спальном районе сахар разбирают активно.

— Где этот «Слуцкий», не вижу? «Жабинку» вижу, «Скидель», а слуцкого нет, что ли? — со знанием дела переставляет пакеты на полке женщина.

— А что, есть какая-то разница?

— Мне слуцкий сахар нравится больше других, он более крупный. А этот белый они делают на экспорт, его только для чая покупаю. Очень вкусно, но дорого, — указывает она на экстра-сахар торговой марки «Hugge Sugar» Слуцкого сахарорафинадного комбината.

К слову, «экспортный вариант» стоит 3.16 р., в то время как обычный — от 2.49 р. до 2.58 р. При этом сахар с пометкой на ценнике «СЗТ» (социально значимый товар) стоит 2.31 р.

— Лучше возьму по два всех! — переставляет в тележку сразу 6 кг сахара еще одна покупательница и объясняет: — А то прочла, что свекла прошлого урожая закончилась, начнут делать из новой и, конечно, он подорожает. Что они там наговорили, мол, не подорожает — это же смешно. Они всегда отрицают, а потом все дорожает.

Тут же к полкам с сахаром подходит мужчина и, не отвлекаясь на разговоры, сразу берет целую упаковку подмышку и направляется в кассу.

Вообще, в последние несколько дней в магазинах «у дома» мужчина с упаковкой сахара под мышкой, а то и двумя сразу в обеих руках, стал довольно частым персонажем.

— Сегодня на зал вынесли поддон сахара в человеческий рост — и это все, что осталось, — показывает продавец еще в одном магазине спального района Минска на три упаковки. — Но это не последний. Мы случайно недавно закупили больше, поэтому сахар еще есть. Но разбирают его быстро. Зачем людям столько сахара?

— Может, закатки?

— Скорее всего, телевизор насмотрелись.

— Так там же говорят, наоборот: без паники, сахар будет и даже не подорожает.

— Когда так говорят, значит, точно или пропадет, или подорожает. У нас же так: послушал телевизор — и сделай наоборот.

В то же время хозяйки, которые все еще делают закатки, кроме сахара, отчаянно по магазинам ищут соль.

В редком магазине сегодня встретишь такой богатый, состоящий аж из двух видов, ассортимент крупной соли

Соль крупного помола, и правда, мало где есть. Есть «розовая гималайская», «адыгейская», «сванская», еще много видов какой-то, а украинской, привычной нам, «Артемсоли» нет, вроде бы, уже пять месяцев, но ее все еще помнят и спрашивают.

— Сейчас есть российская «Илецкая», но она дорогая. На закатки можно эту брать среднего помола, она тоже подходит, — советует продавец в одном из магазинов, предлагая «Мозырьсоль».

Надо сказать, что та самая «Илецкая», которая в разных магазинах стоит от 1.80 р. до 1.95 р., есть далеко не везде. Солигорская «Каменная» по 39 копеек попадается еще реже.

В одном из магазинов была даже соль из Казахстана по 82 копейки, на которой тоже написано «помол №1», подходящий для консервации.

А в одном из магазинов так и ответили: «Крупного помола не видели с марта, когда была еще украинская». В результате хозяйкам приходится обходить магазинов пять, чтобы найти хоть какую.

Зато ассортимент разных смесей соли с пряностями, как и всевозможных разновидностей сахара и его заменителей, достаточно большой.

Однако цены на всю эту продукцию, по белорусским меркам, не сладкие.

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