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Кирилл Сазонов: Лукашенко готовится нанести ракетный удар по Украине

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  • 20.07.2022, 9:10
  • 9,926
Кирилл Сазонов: Лукашенко готовится нанести ракетный удар по Украине
Кирилл Сазонов

В Беларуси перестраивают комплексы С-300 для стрельбы по наземным целям.

Для понимания к чему конкретно готовится Беларусь. Есть информация, что там активно идет модернизация и переделка зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет украинский военный эксперт Кирилл Сазонов.

«Кто забыл, это такой комплекс ПВО, чтобы сбивать воздушные цели. Принят на вооружение в конце семидесятых, но достаточно эффективный. Так вот, их перестраивают на работу «земля-земля», то есть по наземным целям. То есть нападения «авиации НАТО» там на самом деле не опасаются. А по чьей территории собираются наносить массированные ракетные удары догадаться не трудно. Кто хочет, может продолжать себя убаюкивать тем, что Лукашенко не решится напасть на Украину. Только тогда скажите, к чему они готовятся? Предупреждаю, информация от источника, который никогда не подводил. Но проверить ее негде и технических деталей я не знаю», — отмечает Кирилл Сазонов.

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