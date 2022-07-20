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Травмы Путина

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  • Виктор Андрусив, «Главред»
  • 20.07.2022, 9:20
  • 5,148
Травмы Путина

Российские генералы показали на весь мир свою военную некомпетентность и слабость.

В своей книге "Невидимая сила" известный американский дипломат Уильям Бернс подробно описывает возникновение травм современной России. Он работал в Москве в начале 90-х и был очевидцем многих важных событий. Есть два очень интересных момента, которые касаются нас.

1. Бернс подтверждает, что госсекретарь Бейкер дал устные гарантии Горбачеву и Шеварнадзе (министр иностранных дел СССР) о не расширении НАТО.

Позже российская элита особенно боялась того, что НАТО воспользуется слабостью россии и осуществит это расширение. Однако, при Клинтоне американцы объяснили, что гарантии не расширения давались СССР, а не России. Так была заложена одна из основных травм, которая привела к современной войне в Украине.

2. Бернс описывает начало Первой чеченской войны, сыгравшей еще большую роль в травмах России. Так, на фоне всеобщего унижения, которое испытывали российские элиты, разгром в Грозном стал чуть ли не доказательством опущенности российского государства.

Бернс пишет, что американцы были шокированы уровнем военной некомпетентности в армии, которая еще недавно планировала дойти до Ла-Манша за 3 дня.

Вследствие этого унижения, министр обороны Грачев осатанел и начал стирать с лица земли Грозный. Фактически, геноцид чеченцев стал ответом на ярость и неспособность российской армии достичь результатов. Война начала восприниматься как месть. В итоге все эти эмоции только закрепили поражение российской армии.

Именно это мы наблюдаем и у нас. Показав на весь мир свою военную некомпетентность и слабость, российские генералы просто начали стирать с лица земли наши города и людей. Но, как и случае Первой чеченской войны - это им ничем не поможет. Армия, которая прибегает к эмоциям, вместо планирования - проигрывает.

Виктор Андрусив, «Главред»

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