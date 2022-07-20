Ученые выяснили, как на Земле возникли первые формы жизни 20.07.2022, 9:28

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Все началось не только с РНК.

То, как зародилась жизнь на Земле, продолжает очаровывать ученых, но заглянуть на миллиарды лет назад в прошлое непросто. Теперь появляется все больше свидетельств относительно новой гипотезы о том, как зародилась жизнь: с очень точного сочетания РНК и ДНК. Исследование было опубликовано в Angewandte Chemie.

И РНК , и ДНК определяют генетический состав всей биологической жизни, причем ДНК действует как генетический план, а РНК — как считыватель или декодер. Долгое время считалось, что РНК сначала развилась на Земле, а затем эволюционировала ДНК, но появляется все больше свидетельств того, что они могли появиться в одно и то же время и оба были вовлечены в зарождение жизни на планете.

Исследование 2021 года подтвердило эту идею, объяснив, как простое соединение диамидофосфат (DAP), которое, возможно, предшествовало жизни на Земле, может связывать строительные блоки ДНК, называемые дезоксинуклеозидами, в основные цепи ДНК.

«Это открытие является важным шагом на пути к разработке подробной химической модели того, как на Земле возникли первые формы жизни», — сказал химик Раманараянан Кришнамурти из Scripps Research в Калифорнии еще в январе 2021 года.

Полученные данные подтверждают идею о том, что и ДНК, и РНК развивались вместе в результате одних и тех же химических реакций в начале жизни на нашей планете, и что первые самовоспроизводящиеся молекулы могли быть смесью обеих этих нуклеиновых кислот, а не только РНК, как предполагает более устоявшаяся гипотеза «мира РНК».

Одна из больших проблем с идеей о том, что только РНК породила жизнь на Земле, заключается в том, как РНК смогла пройти необходимый процесс самовоспроизведения — для расщепления РНК обычно требуются ферменты, которые развились после РНК.

Из того, что мы знаем до сих пор, кажется, что РНК протянула руку помощи в инженерной жизни — и последние эксперименты показывают, что ДНК вполне могла быть ею, создавая «химерные» молекулярные нити, которые могут разделяться легче, чем одна РНК.

Серия лабораторных тестов, проведенных исследователями, смоделировала то, что могло произойти до зарождения жизни на Земле, и показала, как DAP мог формировать базовую ДНК почти так же, как РНК может собираться из химических строительных блоков.

«К нашему удивлению, мы обнаружили, что использование DAP для взаимодействия с дезоксинуклеозидами работает лучше, когда дезоксинуклеозиды не все одинаковы, а вместо этого представляют собой смеси разных букв ДНК, таких как A и T или G и C, как настоящая ДНК», — сказал химик-биолог Эдди Хименес из Scripps Research.

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