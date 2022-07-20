Уничтожена позиция ПВО и укрепления РФ: новые подробности удара по Антоновскому мосту в Херсоне 6 20.07.2022, 9:35

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По самому мосту тоже «прилетело».

Украинские защитники сегодня обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Как рассказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, были уничтожены ПВО и укрепления оккупантов возле него.

"У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели "дяди", которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит", - сказал он.

При этом Арестович отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.

Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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