«Диспетчер записал приказы КГБиста на телефон» 1 20.07.2022, 9:42

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Опубликовано расследование ICAO о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Доклад ICAO о расследовании инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске опубликован на шести языках на сайте организации.

Совет ICAO приходит к выводу, что угроза взрыва в отношении рейса Fr4978 Ryanair была заведомо ложной и угрожала его безопасности, и, кроме того, что угроза была доведена до экипажа по указанию высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси.

В опубликованном отчете публикуются две расшифровки записей. Одна — дополненная запись переговоров с диспетчерской, где кроме самого диспетчера и его начальника, присутствует неназванная персона, которая подсказывает реплики (при этом несколько раз консультируясь еще с кем-то по телефону). Именно эта персона говорит передать экипажу о том, что сообщение о бомбе было разослано в несколько аэропортов и что код угрозы «красный» (при красном коде командир воздушного судна должен приземлиться в ближайшем аэропорту по указанию центра управления воздушными полетами или национальных властей). Запись была сделана на телефон диспетчера, который впоследствии сбежал из Беларуси.

Вторая запись — из кабинета, где обсуждается внесение корректировок в показания «для более детальной привязки к радиообмену». Из присутствующих: заместитель директора «Белаэронавигации», диспетчер и его руководитель. Запись опять же сделана на телефон.

В то же время в ходе расследования не было найдено никаких доказательств сопровождению или перехвата рейса военным самолетом.

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