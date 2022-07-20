ОМОН из Хакасии взбунтовался против войны в Украине 2 20.07.2022, 9:49

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Росгвардейцы отказались ехать на фронт.

Минимум девять росгвардейцев подали иски в Верховный суд Хакасии о восстановлении на службе после увольнения за отказ воевать в Украине. Об этом главе российской правозащитной группы «Агора» Павлу Чикову сообщил адвокат Владимир Васин.

Дела рассматриваются в закрытом режиме, поскольку они содержат государственную тайну.

Ранее в апреле журналист хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев опубликовал статью об 11 бойцах ОМОН Республики Хакасия, отказавшихся от участия в военных действиях в Украине и вернувшихся в место постоянной дислокации.

За публикацию об условиях службы и причинах возвращения омоновцев в отношении Афанасьева было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК), он был заключен под стражу.

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