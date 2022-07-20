«Черники много, конкуренция есть - готовы торговаться» 20.07.2022, 9:55

2,452

Сколько стоят ягоды в белорусских регионах, на трассе и в Минске.

Черничный сезон в самом разгаре. Читатели «Комсомолки» помогли сравнить цены на полезную ягоду в разных местах.

Дешевле всего, конечно, же чернику продают в райцентрах. В Слуцке, например, у магазина пол-литра готовы отдать за 3,5-4 рубля, а литр за 7-8 рублей соответственно.

- Ягод в этом году много, главное не лениться собирать, - комментируют лесной урожай бабушки.

Примерно такая же цена у продавцов ягоды, которые расположились на трассе из Слуцка в Минск. Баночку объемом 0,5 литра готовы отдать за 4-4,5 рубля. Ягоды много, конкуренция есть, поэтому готовы торговаться.

По 3,5-4 рубля продают пол-литра черники возле Докшиц и на трассе в Бегомле. А вот читатели из Вилейского района сдают ягоды заготовителям по 4,5 рубля за килограмм. Правда, чернику здесь принимают «грязным» весом, собранную комбайнами. Цена подросла: еще пару дней назад принимали по 4 рубля.

Перемещаемся в столицу. Здесь у метро бабушки продают все те же 0,5 литра черники по 5 рублей, а литр - уже 10 рублей.

На Комаровке чернику можно купить на развес. По 7 рублей 50 копеек за кило стоит ягода из Иваново, Брестской области. Ягоду придется немного перебрать, попадаются листики. В другой точке примерно такого же качества 1 килограмм стоит 6,99. А вот килограмм идеально чистой черники из Березы продают уже за 8 рублей 99 копеек.

Есть на столичном рынке ягода и в баночках. Один литр стоит 8 рублей, а контейнеры по 1,5 литра отдают за 12 рублей.

В одном из гипермаркетов эту же ягоду реализовывают в контейнерах по 180 граммов за 7 рублей 29 копеек или по 40 рублей 50 копеек за килограмм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».