После визита Шойгу впервые назван командующий российской группировкой «Запад» в Украине 3 20.07.2022, 9:59

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Андрей Сычевой

Ранее в РФ фамилию генерала скрывали.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку сил «Запад», задействованную в войне в Украине, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство также впервые назвало командующего этой группировкой: генерал-лейтенант Андрей Сычевой, сообщает РБК.

Шойгу заслушал его доклад «по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах».

Ранее, 18 июля, ведомство назвало командующего группировкой «Восток» в войне в Украине, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

28 февраля, спустя четыре дня после начала войны России против Украины, Евросоюз ввел против Андрея Сычевого санкции.

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