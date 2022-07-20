В чем причина нового наводнения в Гомеле? 2 20.07.2022, 10:03

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Специалисты оценили состояние ливневых канализаций в городе.

17 июля на Гомель обрушился ливень и город в очередной раз затопило. Фотографии и видео с гомельских улиц, заполненных дождевой водой до уровня пояса, разлетелись по сети.

«Флагшток» поинтересовался у специалистов насколько «нормально» подтопление Гомеля после ливней, повторяющееся из года в год.

Из-за сильного дождя были подтоплены улицы Гомеля сразу в нескольких местах, парализовано движение транспорта. На улице Интернациональной заглох рейсовый автобус, салон не могли покинуть пять пассажиров. На место вынуждены были прибыть спасатели МЧС, которые на лодке доставили людей на тротуар. Задержка движения общественного транспорта на улице Интернациональной составила почти 3 часа.

Ливень, прошедший в Гомеле 17 июля, нельзя назвать экстраординарным. По данным Белгидромета за сутки выпало 8 мм осадков. Это очень далеко от суточного рекорда, который был зафиксирован в 1999 году и составляет 88 мм. Это сравнительно немного даже по сравнению с рекордом нынешнего года. Например, 13 июля в Гомеле выпало в 4,5 раза больше осадков, но подобного затопления не наблюдалось.

С просьбой объяснить сложившуюся ситуацию журналисты обратились к Виктору (имя изменено), специалисту, который имеет непосредственное отношение к строительству ливневых канализаций в Гомеле.

- Строительство дождевой канализации ведется в соответствии с установленными нормами. Учитывается много факторов: максимальная интенсивность и продолжительность дождя, площадь территории, рельеф местности. Но надо понимать, что при наличии уклонов кратковременное затапливание проезжей части нормами предусматривается.

- То есть кратковременный подъем воды до уровня пояса, как мы видели 17 июля, находится в пределах нормы?

- Нормами оговаривается, что подъем воды не должен приводить к затоплению подвальных или полуподвальных помещений. Но в конкретном случае высокий уровень воды скорее всего связан с факторами, которые не предусмотрены строительными нормами. Например, дождевая канализация могла забиться скошенной травой, листвой или просто мусором.

- В Гомеле из года в год после доджей затапливает одни и те же улицы, неужели нельзя с этим что-то поделать?

- Рельеф местности складывался веками. Низменные места, как например улица Интернациональная или улица Шевченко, являются водосбором для больших территорий. Здесь высокий риск затопления после каждого проливного дождя. Где-то ливневая канализация уже нуждается в замене. Но пока затопления здесь всегда кратковременные и не приводящие к серьезным последствиям, из чего можно сделать вывод, что они соответствуют действующим нормам. А чтобы не происходило такого, как 17 июля, дождеприемники надо своевременно чистить.

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