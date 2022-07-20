Возле Каховской ГЭС ВСУ уничтожили новейшую систему РФ для глушения беспилотников 4 20.07.2022, 10:09

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Первый подобный комплекс был ликвидирован на острове Змеиный.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области возле шлюза Каховской ГЭС был уничтожен российский комплекс РЭБ Репеллент-1, основным предназначением которого была борьба с БПЛА в радиусе 30-35 км.

Комплекс уничтожили понедельник, 18 июля. Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"У шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники", – говорится в сообщении.

Это уже третий подобный комплекс, уничтоженный с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Первый был уничтожен 1 мая на острове Змеиный, а второй – в начале июня вблизи оккупированного Херсона.

Справка: Реппелент-1 – это комплекс, предназначенный для радиоэлектронной разведки беспилотников по сигналам радиоэлектронных средств и подавлению их систем управления. Фактически это система, призванная выводить из строя вражеские беспилотники. Конкретно этот комплекс способен глушить беспилотники в радиусе 30-35 км. Разработка российского комплекса Репелент-1 завершилась в 2016 году, а о его использовании оккупантами в Украине стало известно в 2018 году.

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