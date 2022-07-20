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Возле Каховской ГЭС ВСУ уничтожили новейшую систему РФ для глушения беспилотников

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  • 20.07.2022, 10:09
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Возле Каховской ГЭС ВСУ уничтожили новейшую систему РФ для глушения беспилотников

Первый подобный комплекс был ликвидирован на острове Змеиный.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области возле шлюза Каховской ГЭС был уничтожен российский комплекс РЭБ Репеллент-1, основным предназначением которого была борьба с БПЛА в радиусе 30-35 км.

Комплекс уничтожили понедельник, 18 июля. Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"У шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники", – говорится в сообщении.

Это уже третий подобный комплекс, уничтоженный с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Первый был уничтожен 1 мая на острове Змеиный, а второй – в начале июня вблизи оккупированного Херсона.

Справка: Реппелент-1 – это комплекс, предназначенный для радиоэлектронной разведки беспилотников по сигналам радиоэлектронных средств и подавлению их систем управления. Фактически это система, призванная выводить из строя вражеские беспилотники. Конкретно этот комплекс способен глушить беспилотники в радиусе 30-35 км. Разработка российского комплекса Репелент-1 завершилась в 2016 году, а о его использовании оккупантами в Украине стало известно в 2018 году.

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