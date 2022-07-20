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Под Лидой «черные копатели» нашли уникальное сокровище

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  • 20.07.2022, 10:16
  • 3,356
Под Лидой «черные копатели» нашли уникальное сокровище

Клад времен Римской империи оставили после древние готы.

Коллекцию серебряных предметов, покрытых позолотой, нашли у деревни к северу от Лиды. Это вещи, которые, вероятно, оставили после себя готы: армейские трофеи, произведенные на территории поздней Римской империи: во II-IV веках нашей эры.

Но они хранятся не в белорусском музее, а в частной коллекции в одной из стран Евросоюза. Об истории невероятной находки и ее судьбе рассказывает Budzma.

Клад частного коллекционера включает в себя десять предметов, изготовленых из серебра. Среди их — накладки, фибула и еще ряд предметов, разгадать назначение которых собственник понять не смог. Все предметы покрытые позолотой.

Но артефактов было больше, не все удалось сохранить. Несколько золотых находок «черные копатели» сдали попросту на лом! А один серебряный денарий Марка Аврелия, который был императорам Рима в II веке, «копатели» оставили себе и не стали продавать коллекционеру.

Сам владелец клада пока не планирует возвращать его в Беларусь, но дал согласие на то, чтобы предметы сфотографировали и описали. Он считает, что информация о находке виновная быть доступна ученым, хоть сам клад и остается у него.

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