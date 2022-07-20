Белорусы начали получать извещения на оплату налога за квартиру 20.07.2022, 10:36

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Когда и кому нужно платить этот сбор, а кому — не надо.

Белорусы стали получать извещения на оплату налога на первую квартиру, который ввели с этого года. Напомним, в этом году ввели единую форму уведомления на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю.

Сайт zerkalo.io рассказывает, как рассчитывают налог на первую квартиру, кому его надо платить, а кому — нет.

Сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Налог составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Когда и кому надо уплатить налог

Налог на недвижимость за 2022 год начислят в два этапа. До 15 ноября этого года нужно будет внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Извещение об уплате налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

Напомним, с 1 июня в Беларуси введут единую форму извещения об уплате некоторых налогов. Физлица будут получать единую платежку на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. При этом в единой форме извещения будет информация по всем объектам налогообложения конкретного человека. Речь в том числе про все автомобили, квартиры, земельные участки конкретного человека.

Уплачивать налог на первую квартиру не нужно будет, к примеру, пенсионерам, несовершеннолетним, членам многодетных семей. От этого сбора также освобождены инвалиды I и II группы, а также те, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется платить этот налог. От сбора освобождены также участники Великой Отечественной войны и те, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

Каким будет налог за квартиру одной площади в разных городах

Мы ранее рассчитывали налог для квартиры площадью в 50 квадратных метров. В Минске на 1 января этого года расчетная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме составляет 810 рублей. Ставка налога в 0,1% от стоимости одного «квадрата» — 0,81 рубля. За 50 квадратных метров налог получится 40,5 рубля. Для сравнения: за квартиру в 60 «квадратов» нужно будет заплатить 48,6 рубля, а за 100 «квадратов» — 81 рубль.

Для областных городов и Минского района ставка составит 0,68 рубля. Налог для квартиры на 50 квадратных метров будет 34 рубля.

Для многих крупных городов ставку установили на уровне 0,6 рубля. Налог за квартиру в 50 «квадратов» составит 30 рублей, а в 60 квадратных метров — 36 рублей. Речь про Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь.

Как посчитают налог, если квартира принадлежит нескольким собственникам

«В зависимости от их долевого участия и исходя из данных, которые содержатся в Едином государственном регистре недвижимого имущества. Например, налог на квартиру стоимостью 60 тысяч рублей составляет 60 рублей. Если два собственника владеют ею в равных долях, то налог для каждого составит 30 рублей», — уточнили в МНС.

Как посчитают налог тем, кто купил квартиру в середине этого года

«Исходя из фактического периода пользования объектом недвижимости и квартиры в частности. Налог насчитывается с первого числа месяца, следующего за тем, в который она приобретена, и по последнее число месяца, в котором квартира отчуждена. Допустим, жильем вы обзавелись в апреле 2022-го. Налог будет считаться с 1 мая следующим образом: высчитывается годовая сумма налога, делится на 12 по количеству месяцев и умножается на восемь», — пояснили в налоговой.

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