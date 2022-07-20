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Над Антоновским мостом в Херсоне снова поднимается дым

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  • 20.07.2022, 10:38
  • 2,688
Над Антоновским мостом в Херсоне снова поднимается дым

Местные жители говорят о новом ударе ВСУ по оккупантам.

В районе стратегического Антоновского моста через Днепр во временно оккупированном Херсоне снова виднеется дым. Местные жители сообщают об очередном ударе Вооруженных Сил Украины по оккупантам, сообщает obozrevatel.com.

Рано утром в городе были слышны сильные взрывы. В херсонских пабликах люди выкладывают фото и видео с последствиями удара.

«Наши ребята накрыли орков на Антоновском мосту», - гласит сообщение в местном Telegram-канале.

На фото видно, как над районом, где расположен соединяющий два берега Днепра мост, виднеется столб дыма.

Также херсонцы сообщают о взрывах, прозвучавших в городе около 4:30 утра.

Жители города предполагают, что ВСУ снова ударили по оккупантам в районе стратегического моста.

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