Над Антоновским мостом в Херсоне снова поднимается дым 1 20.07.2022, 10:38

2,688

Местные жители говорят о новом ударе ВСУ по оккупантам.

В районе стратегического Антоновского моста через Днепр во временно оккупированном Херсоне снова виднеется дым. Местные жители сообщают об очередном ударе Вооруженных Сил Украины по оккупантам, сообщает obozrevatel.com.

Рано утром в городе были слышны сильные взрывы. В херсонских пабликах люди выкладывают фото и видео с последствиями удара.

«Наши ребята накрыли орков на Антоновском мосту», - гласит сообщение в местном Telegram-канале.

На фото видно, как над районом, где расположен соединяющий два берега Днепра мост, виднеется столб дыма.

Также херсонцы сообщают о взрывах, прозвучавших в городе около 4:30 утра.

Жители города предполагают, что ВСУ снова ударили по оккупантам в районе стратегического моста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».