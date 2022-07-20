Над Антоновским мостом в Херсоне снова поднимается дым

Над Антоновским мостом в Херсоне снова поднимается дым1
- 20.07.2022, 10:38
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Местные жители говорят о новом ударе ВСУ по оккупантам.
В районе стратегического Антоновского моста через Днепр во временно оккупированном Херсоне снова виднеется дым. Местные жители сообщают об очередном ударе Вооруженных Сил Украины по оккупантам, сообщает obozrevatel.com.
Рано утром в городе были слышны сильные взрывы. В херсонских пабликах люди выкладывают фото и видео с последствиями удара.
«Наши ребята накрыли орков на Антоновском мосту», - гласит сообщение в местном Telegram-канале.
На фото видно, как над районом, где расположен соединяющий два берега Днепра мост, виднеется столб дыма.
Также херсонцы сообщают о взрывах, прозвучавших в городе около 4:30 утра.
Жители города предполагают, что ВСУ снова ударили по оккупантам в районе стратегического моста.