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«Ребенка оденем, а экономить будем на себе»

  • 20.07.2022, 10:46
«Ребенка оденем, а экономить будем на себе»

Как белорусы готовятся к школьному сезону.

Расширенная продажа школьных товаров стартовала в столичных универмагах с 15 июля. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» посмотрели ассортимент и стоимость одежды для учеников.

Несмотря на то что власти города официально объявили старт продаж товаров и одежды к новому школьному сезону, потребительская активность родителей пока еще невелика. Мы прошлись по торговым рядам одного из крупнейших столичных универмагов днем и отметили, что это самое благодатное время, чтобы обмундировать своего школьника без спешки, суматохи и очередей. Единичные покупатели выбирали одежду к 1 сентября, продавцы в свободном режиме консультировали посетителей, давали наводки по нужным размерам и выступали почти как персональные стилисты для редких маленьких гостей.

Мы сразу отметили удобную навигацию: в магазине разместили стенды с указаниями размерного ряда одежды и этажа, на котором можно ее приобрести. Следуя предложенной логистике, направляемся в отдел с товарами для ребят с 27-го по 40-й размер одежды.

Торговые стойки плотно увешаны костюмами, платьями и джемперами. Они не пестрят яркими расцветками. Серые, темно-синие, изредка в клетку ткани характеризуют школьный официально-деловой стиль. Игривости в эти сдержанные образы добавляют яркие красные галстуки, вывешенные стройным рядом на самом видном месте. Вполне может подойти в качестве единого элемента для школьной формы.

У стойки с костюмами знакомимся с Натальей Игоревной, мамой второклассника Никиты. Женщина внимательно рассматривает темно-синий комплект.

— В нашей Боровлянской гимназии уже ввели форму, — сразу замечает она. — Разрешена только белая сорочка и вот такой синий цвет для костюма.

По словам мамы, пиджак можно заменить жилетом. И на этом свобода выбора заканчивается.

— Образцы нам показали. Теперь подбираем подходящий вариант. В прошлом году со школьной одеждой было проще — мы покупали джемперы-обманки, которые для маленьких учеников удобны в носке, — говорит женщина.

Никита, похоже, от своего нового гардероба не в восторге. Причиной всему пуговицы на рубашке. Их много, оттого переодеваться на физкультуру будет долго.

— С одной стороны, неплохо, что все будут одеты примерно одинаково, с другой — есть вопросы к рубашке. Белый цвет — значит, нас ждет ежедневная стирка, — вздыхает мама, глядя на сына.

Костюм, который они подобрали, стоит 125 рублей. Производитель — «Славянка».

— В принципе, он подходит. Также нельзя экономить на обуви, дешевая убивается быстро, — считает она.

Нам же из ассортимента пиджаков приглянулся тот, что в симпатичную темно-синюю клетку. Выглядит стильно. Но желание его приобрести тут же пропадает, когда узнаем стоимость — 157 рублей. В составе ткани 28 % вискозы и 70 % полиэстера. Это модель отечественного «Коминтерна».

Забегая вперед, заметим, что такая цена не предел — для ребят постарше стоимость верхней части костюма доходит до 180 рублей. Но производитель производителю рознь, и ценовая политика у каждого своя, как и внешний вид моделей. В таком пиджачке ребенок бы смотрелся отлично.

Но все же пытаемся найти более приемлемый по цене вариант. Подсказка: следует рассматривать коллекции прошлых лет. На стойке с костюмами нашли интересный вариант жлобинской фабрики — комплект из брюк и пиджака обойдется покупателю в 80 рублей, и на него еще распространяется скидка 45 %. Правда, фасон, кажется, немного устарел: широкие штанины, серый цвет. На ярлыке значится дата производства — 2019 г.

Рядом с нами рассматривает ассортимент для мальчиков Анна Владимировна с сыном-семиклассником. Семья приехала из Несвижа.

— Мы носим на занятия классическую одежду, в основном рубашку, костюм. Иногда поло. Сейчас вводят единый элемент. У всех будут интересные значки в виде подсолнуха с символикой школы, — рассказывает ученик.

— Пока мы решили просто прицениться и… ужаснуться, — улыбается мама. — Помню, в наше время мальчики носили пиджаки-курточки. Они были короче. Вот такой вариант хотела бы найти сыну, чтобы он не выглядывал из-под верхней одежды. Понравилась сорочка за 80 рублей и пиджак за 180. Все ужасно дорого. Но в любом случае покупать придется все, что необходимо. А экономить уже будешь на себе, — рассуждает Анна Владимировна. — Еще одна внушительная статья расходов — обувь. Если выбирать кожаную белорусскую — 200 рублей.

В отделе для девочек перебирают блузы бабушка с внучкой.

— Я черпаю идеи для нарядов в TikTok, смотрю, какая одежда там популярна. Вот, например, понравился темно-синий джемпер. У него рукава необычные — наполовину как будто разрезаны, — рассказывает нам о последних модных тенденциях шестиклассница СШ № 35 Марта. — А бабушка меня отговаривает, мол все будут думать, что одежда порвана. Но это стильно.

Школьница старательно подбирает брюки, чтобы образ был законченным. А вот к стойке с платьями совершенно равнодушна. А мы, напротив, умиляемся рюшам и бантикам на девичьих нарядах. Вот потрясающий вариант — платье в красивую сине-коричневую клетку белорусского бренда TAMMI. 102 рубля. Цены кусаются. Снижаем модную планку и обращаем внимание на наряд жлобинского бренда «Франтишка» — 79 рублей. Трикотажные варианты чуть дешевле.

Покидая магазин, бросили взгляд на мальчишеские сорочки. Консультант нас ориентирует по цене — можно найти варианты и за 45 рублей. Чем больше хлопка в составе, тем дороже. К слову, приведенные нами расценки — не окончательные. Универмаги проводят скидочные дни, дисконт может доходить до 35 %. Сэкономить получится приличную сумму.

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