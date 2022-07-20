В Генштабе ВСУ заявили о полной ликвидации группы «Вагнера» 20.07.2022, 10:46

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«Бизнес» наемников лопнул.

Украинские защитники полностью ликвидировали группу российских наемников из ППК "Вагнер".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

О "бизнес-смерти" было написано на шевронах оккупантов. Ликвидировали вагнеровцев воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Таким образом, количество потерь у врага увеличилось.

Как ликвидировали вагнеровцев

Украинские бойцы мужественно удерживали позиции на одном из рубежей линии фронта. Благодаря слаженности и обученности личного состава удалось ликвидировать вражескую группу.

"Бизнес" этих вражеских наемников, относительно которого они носили свои шевроны и наклейки, сегодня сошел на нет, после их превращения изгоевцами в очередное "rare" – жареное мясо", – говорится в сообщении бригады.

В ВСУ еще раз напомнили врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть.

Из-за боев у Попасной и Лисичанска у вагнеровцев – значительные потери

Россияне используют наемников из-за значительных потерь в своей армии. В министерстве обороны Великобритании рассказали, что вагнеровцы сыграли центральную роль в боях за захват Попасной и Лисичанска. Однако именно эти бои нанесли серьезные потери ЧВК.

Следовательно, ЧВК снижает стандарты набора. Теперь нанимают даже осужденных или людей, которые раньше были в «черных списках».

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