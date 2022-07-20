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Истерика и унижение Путина

  • Вадим Денисенко
  • 20.07.2022, 10:59
Истерика и унижение Путина

Ничего нового он не добился и не получил.

Визит Путина в Иран это:

1. Унижение. Впервые за последние годы Путин ехал на переговоры без явного преимущества. Он ехал просителем.

2. Ничего нового он не добился и не получил. Судя по всему, его единственный козырь - влияние в Сирии, ему пришлось разменять на мифические обещания помочь с технологическим эмбарго (ну нет у него электроники). Пока это лишь обещания.

3. Его главная игра - нефть и газ, которыми он будет шантажировать Европу. Пока Европа держится. Вторая главная игра Путина - кризис беженцев из-за продовольственных проблем, пока находится в стадии переговоров (возможно, имитации переговоров). Путин вряд ли будет делать жест доброй воли с вывозом украинского зерна, если не получит за это что-то взамен. Пока мы не понимаем, что он может получить взамен.

4. Иран - это не только унижение. Это еще и истерика. То, что синхронно Путин, Слуцкий и Ушаков заговорили о переговорах, означает лишь одно - Путин осознал глубину проблемы и истерит. Ему нужно ускорять процессы по окончанию войны.

И последнее. Повторю то, что я писал и говорил много раз - никакого ядерного оружия для окончания войны он не будет примерять. Во-первых, он трус, а, во-вторых, это окончательно заберет его в изоляцию.

Больше западного оружия и все у нас будет хорошо.

Вадим Денисенко, "Главред"

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