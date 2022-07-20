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Белорусский паспорт занял 71-ю строчку в мировом рейтинге свободы поездок

  • 20.07.2022, 10:59
Белорусский паспорт занял 71-ю строчку в мировом рейтинге свободы поездок

Из стран-соседей самый высокий рейтинг у паспортов Литвы и Польши.

Паспорт гражданина Беларуси в рейтинге консалтинговой компании Henley&Partners, который ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений, занял 71-е место.

Белорусский паспорт занимает 71-е место в рейтинге из 112 мест. Согласно ему белорусы могут путешествовать без визы в 78 стран.

Первое место в рейтинге занял японский паспорт, его владельцы могут путешествовать в 193 страны. В пятерку» лучших паспортов « также входят Сингапур, Южная Корея, Германия, Испания. Так житель Испании может путешествовать в 190 стран без визы.

Из стран соседей лучший рейтинг у паспортов Литвы и Польши, они делят 10-е место, что позволяет путешествовать без визы в 182 страны мира. Эстония и Латвия находятся на 11-й строчке (181 страна).

Самое последнее место в рейтинге занимает Афганистан (112-е место, 27 стран).

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