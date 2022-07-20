Украинские бойцы уничтожили несколько сводных штурмовых групп российской армии 20.07.2022, 11:01

Продвижение оккупантов из Луганской области остановлено.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов из Луганской области вглубь Украины. 18 июля украинские воины уничтожили несколько сводных штурмовых групп путинской армии.

Россияне понесли серьезные потери ранеными и убитыми - свыше 40 человек. Об этом пишет журналист Роман Цимбалюк.

"Силы обороны Украины продолжают пресекать попытки наступления ВС РФ с Луганской области вглубь территории Украины. 18 июля было уничтожено несколько сводных штурмовых групп из состава группировки войск РФ "Восток". Подтверждена гибель более 16 и ранения более 28 военнослужащих ВС РФ. В том числе, известны фамилии некоторых погибших: Кравцов, Мелях, Макеев, Старчук, Целихов, Толстых", - написал журналист.

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