«Под домом я «закопал» новый автомобиль» 10 20.07.2022, 11:06

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Белорусский айтишник строил подвал в доме, а теперь думает использовать его как бункер.

Артему 27 лет, он фулстек-разработчик. Пару лет назад молодой человек купил небольшой участок возле Минска — «комфортное место для семьи для уединенной жизни» и начал строить дом. Еще Артем построил подземный этаж — объемный подвал, способный стать укрытием для семьи. Историю рассказывает dev.by.

— Участок мы купили в апреле 2020 года. На нем стоял старый фундамент, который пришлось сносить. Сразу встал вопрос, как спланировать и расположить новый дом так, чтобы добиться максимального уединения. Участок небольшой — всего 8 соток, а форма у него неправильная, у нас получилось 7 соседей.

Поэтому проектировать дом пригласили опытного архитектора.

— Изначально ни про какой подвал мы не думали — планировали одноэтажное шале с мансардой, — рассказывает Артем. — Дальше выполнять строительные работы я уже пригласил компанию, специализирующиеся на монолитных работах и возведении «коробок» — A3Bud. Перед тем как начать, сделали геологическое исследование грунта. Он оказался не очень хорошим: торф и глина. Материковая часть грунта располагалась на глубине 3 м. Поскольку ленточный фундамент все равно пришлись бы закладывать на глубину 1,9 м, тесть предложил сделать подвал под гаражом. Чтобы хранить там какие-то вещи, к примеру. Задумали даже организовать нечто наподобие лифта — опускающуюся с помощью лебедки и шноркеля на электроприводе платформу, площадью со строительную паллету, 1,4×1,4 м кв.

А потом произошло непредвиденное: когда копали котлован под основной дом, задели грунтовые воды. Образовалась каша, и надо было что-то с этим делать. Весь размокший грунт мы выкопали и вывезли с участка, засыпали песчано-гравийной смесью. Когда под основанием фундамента получилась добротная сухая «подушка», ребята приступили к заливке «ленточки», и тогда они предложили — а не расширить ли подвальное помещение под всю площадь дома. И действительно — раз уж котлован все равно вырыт, зачем его засыпать?

— По объему работ и материалов это было бы даже экономически не выгодно — дополнительные 6−7 тысяч долларов. Идея мне понравилась, как изначально виделось, в таком подвале удобно было бы разместить спортзал, котельную. В итоге подвальное помещение получилось структурно разделенным на 2 части: 36 м кв под гаражом и около 100 м кв — под домом.

Стоит отметить, что подготовительные земляные работы из всего бюджета такого «бункера» и так потянули немалую долю — сперва пришлось придумывать, куда вывозить грунт с участка, потому что складировать его было негде. Хорошо, что соседу нужна была подсыпка на участке, и ездить далеко не пришлось. Ну, а потом фундамент надо было снаружи засыпать.

Армирующий металлический каркас, бетон, утепление и гидроизоляция — толщина стен под гаражом получилась 250 мм, под домом — 350/400. Мы сразу залили бетонную подушку, которая стала черновым полом. Сверху, соответственно, — монолитная плита, служащая полом для первого этажа. Уже тогда знакомые, которые видели процесс стройки, смеялись: «Настоящий бункер!»

— Подбивая итог, думаю, что под домом я «закопал» новый бюджетный автомобиль, если брать сегодняшние расценки. К моменту завершения устройства подвала мы решили и полностью пересмотреть проект дома. Все переиначили, перепланировали. Получился двухэтажный дом с плоской крышей. Но на этот раз подвал уже был включен в общую концепцию, поэтому все коммуникации, отопление и вентиляция в нем предусмотрены. В подвале два входа — из гаража и с улицы.

«Никто не может представить, что под домом полноценный этаж»

— Отопление здесь будет газовое, как и во всем доме, но температуру планирую держать небольшую. Думаю, содержание этого подвала не сильно скажется на плате за газ: прошлой зимой здесь был «плюс», даже с учетом того, что помещение закрывалось в морозные дни, и холодный воздух остался внутри. К концу зимы 2022 года мы возвели «коробку», накрыли крышу. Потом работы пришлось на время приостановить. Мы успели лишь поставить двери, установить роллеты на гаражном проеме и закрыть черновой полиэтиленовой пленкой окна. В ближайшее время главными задачами станут забор по всему периметру участка и коммуникации в доме. Но события в Украине, конечно, перевернули отношение к подвалу. Когда в соседней стране падают ракеты и гибнут люди, так или иначе начинаешь задумываться о собственной безопасности. В принципе, при необходимости в подвале можно будет существовать автономно. Жаль только, что высоту потолков не сделали побольше: в зоне под гаражом она комфортная, 2,4 м, а под домом — всего 1,9 м. Надо было еще глубже копать, и на тратах это не сильно сказалось бы. Конечно, рассматривать собственный подвал в качестве убежища — странно, но таковы сегодняшние реалии. Рассчитываю все же, что в таком плане его использовать не придется, о подвале я думаю прежде всего как об удобном помещении для мини-склада, если мы вдруг начнем семейный бизнес. А, может, в каком-то ином русле: для выращивания шампиньонов, к примеру. Самое интересное, что глядя на мой дом, никто даже представить не может, что под ним — полноценный этаж.

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