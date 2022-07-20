Парламент Шри-Ланки выбрал нового президента вместо сбежавшего 1 20.07.2022, 11:09

Ранила Викремесингхе

Готабая Раджапакса покинул страну после массовых протестов.

Парламент Шри-Ланки избрал нового президента. Им стал Ранила Викремесингхе, который занимал пост премьер-министра и был назначен исполняющим обязанности главы государства, после того, как бывший лидер Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку и бежал из страны на Мальдивы на прошлой неделе, сообщает «Немецкая волна».

Новому президенту Шри-Ланки необходимо будет вывести островное государство из глубокого политического, экономического и гуманитарного кризиса из-за которого и подал в отставку предыдущий лидер. Из-за сложной ситуации в государстве вспыхнули протесты.

Новый президент будет оставаться у власти до конца срока полномочий Раджапаксы, который заканчивается в 2024 году.

Ранее на этой неделе, будучи еще исполняющим обязанности президента Шри-Ланки, Викремесингхе ввел чрезвычайное положение: в стране наблюдается катастрофическая нехватка предметов первой необходимости, включая продовольствие, топливо и лекарства.

«Шри-Ланка никогда не сталкивалась с таким серьезным экономическим кризисом в своей истории», — заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь кабинета министров страны Бандула Гуневарден.

Старший брат бывшего президента Готабая Раджапакса подал в отставку с поста премьер-министра в прошлом месяце после того, как столкновения между про- и антиправительственными протестующими переросли в насилие по всей стране, в результате которого девять человек погибли и около 300 человек получили ранения.

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