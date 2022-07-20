Студентов из «ДНР» и «ЛНР» отправляют в «штрафной отряд» 2 20.07.2022, 11:15

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Мобилизуют даже тех, кому едва исполнилось 18 лет.

На оккупированных российскими войсками частях Луганской и Донецкой областей Украины начинают мобилизацию даже студентов вузов, рассказал в эфире Настоящего Времени правозащитник Павел Лисянский. Уже выявлены случаи, когда воевать против Украины отправляют тех студентов, которым едва исполнилось 18 лет.

Лисянский также рассказал "Настоящему Времени", зачем российским военным нынешние и будущие студенты и есть ли возможность избежать такого призыва.

— Правда ли, что на оккупированных территориях сейчас мобилизуют даже студентов?

— Да, это правда. Как подтверждение этому, они, чтобы успокоить родителей, сказали, что те студенты, которых мобилизовали, которые вернутся из армии, контрактной очной и заочной формы обучения, смогут бесплатно в виде исключения проходить обучение. Если они учились на контракте на заочном или очном, их будут после армии, после того, как они повоевали на фронте против Украины, переводить на бюджет. Это приказ от 7 июля. Но и до этого были такие факты. И вы знаете, что на сегодняшний день на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей буквально сорван набор студентов. Очень мало студентов в этом году поступили. Родители боятся своих детей отдавать, потому что боятся, что они будут мобилизованы.

— А студентов каких курсов отправляют?

— Там в принципе такая система. С 16 до 18 лет ты идешь как доброволец. Это первый курс. А с 18 лет тебя уже начинают принудительно мобилизовывать. А перед мобилизацией они постоянно приходят на какие-то сборы, уточнения данных и так далее. Этими вещами заведует, по моей информации, отдельный человек, отдельная структура, которая работает в "ЛНР" и "ДНР" от Южного военного округа в паре с местными комендатурами. А ФСБ просто наблюдает и ставит галочки: выполнено ли комплектование мобилизационного ресурса или не выполнено. Вот и все. Этим занимаются и курируют это военные. ФСБ просто наблюдает. Для ФСБ главное – это политический настрой на территории, инакомыслие, выявление этих фактов. А Южный военный округ и местные комендатуры занимаются именно мобилизацией и докладывают об этом в Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации.

— Правильно ли я понимаю, что эта мобилизация студентов обязательна, они не могут избежать этого ухода в армию?

— Нет, не могут. Вопрос в том – почему студентов, почему нет градаций? Они используют университеты, профтехучилища, техникумы. Это большой банк данных. Они туда приходят, идут в отдел кадров, где хранятся данные, смотрят, где живут студенты, смотрят, какой контингент, сколько ходит [на учебу], и сразу их начинают мобилизовывать. Раньше был заградотряд в Великую Отечественную войну, который, к примеру, контролировал штрафные батальоны. Вот точно так и здесь. Фактически это такой штрафной отряд людей – принудительно мобилизованные студенты.

У меня есть живой случай. В четверг будет пресс-конференция, которую мы будем проводить с нашими защитниками в Киеве. С нами будет сестра мобилизованного учителя информатики начальной школы. Это при том при всем, что по всем внутренним законам так называемых "ЛНР" и "ДНР", понятно, мы их не признаем, но они есть, запрещено мобилизовывать и студентов, и учащихся профтехучилищ, даже учителей и так далее. Но тем не менее это происходит. Просто, понимаете, для их Генерального штаба – как в топке спалить наших людей, граждан Украины, которые восемь лет просто молча ждали украинскую армию, освободителей. И они их просто палят, чтобы заселить потом это русскими. Все эти принудительные процессы депортации, переселения – они сейчас студентов в стройотрядах переселяют – все это идет отсюда. Им просто надо расчистить, уничтожить это население, которое восемь лет просто ждало.

— Правильно ли я понимаю, что этих граждан Украины, которых мобилизуют на захваченных территориях, при этом практически не вооружают? Я видел комментарии в фейсбуке о том, что людей буквально отправляют для того, чтобы разведывать, где находятся позиции украинских военных.

— Да, вы правильно думаете. Во-первых, им не дают никаких документов, их не зачисляют в состав каких-то вооруженных формирований – роты, армии, стройотряды. Такого нет абсолютно. Фактически это просто люди, которых принудительно взяли, кинули, к примеру, копать окопы. Разведка так и происходит: их кидают группами на какую-то линию, где очень близко находятся Вооруженные силы Украины, или туда, где у них нет информации, там эти принудительно мобилизованные начинают, к примеру, копать окопы или еще что-то. При этом их даже толком не экипируют. И потом ВСУ приезжали, брали в плен. Есть у меня такой один случай. И эти принудительно мобилизованные сразу сдавались.

Я был в лагере для военнопленных в Украине и общался с одним из заключенных. И тут же им российский куратор говорит, что сзади стоят российские войска и, если вы будете идти назад, вас расстреляют. И при этом им дают очень мало экипировки и практически не дают боекомплект. Просто их не жалеют. Им жалко выдавать им патроны, они понимают, что они не военные, их просто берут как живых саперов, когда людей пускают на минное поле, чтобы они собой его разминировали, используют как приманку – вот так это происходит.

На сегодняшний день это происходит настолько массово, что мы с местными жителями, которые там находятся, разработали такой прием – это группы в Telegram. Есть группы в Telegram, которые контролируют военные комендатуры. То есть люди сообщают информацию в режиме онлайн, где появилась военная комендатура, кого забрали, где спокойно. Вот так отвечают на вызовы сегодняшнего времени, на действия оккупационных администраций по принудительной мобилизации.

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