Язык аборигенов стал ключом для общения людей и искусственного интеллекта

Язык аборигенов стал ключом для общения людей и искусственного интеллекта2
- 20.07.2022, 11:24
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Народ джингли помог решить важную для ученых задачу.
Язык австралийских коренных народов станет ключом к решению некоторых из самых сложных проблем общения между людьми и системами ИИ, пишет «Хайтек».
Джингулу — язык, на котором говорит народ джингили Северной территории Австралии, — обладает характеристиками, которые позволяют легко переводить его в команды для искусственного интеллекта.
Профессор Аббасс работает с роевыми системами, в которых группы роботов (или агентов ИИ) работают вместе, чтобы решать очень сложные проблемы или выполнять задачи.
Работая вместе с экспертом по лингвистике Университета Канберры, доцентом Элени Петраки и доктором Робертом Ханджетом из группы оборонных наук и технологий, команда создала JSwarm, язык, вдохновленный Jingulu. Язык можно применять в любой ситуации, когда требуется общение между людьми и большим количеством агентов ИИ.
В новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physics под руководством профессора Университета Нового Южного Уэльса в Канберре Хусейна Аббаса, объясняется, почему джингулу такой особенный.
«Во время Второй мировой войны языки австралийских аборигенов использовались для секретного общения. Оказалось, что богатство их культуры помогут во взаимодействии человека и ИИ», — отметил ученый.
Профессор Аббасс добавил, что язык джингулу уникален даже среди языков аборигенов. С помощью всего трех глаголов — «приходить», «идти» и «делать» — он эффективно передает пространственные движения. «Для нас Jingulu — это сбывшаяся мечта», — сказал он.
Джингулу это:
— Язык, который может переводиться прямо в команды ИИ.
— Человеческий язык, понятный людям.
— Эффективный язык по своему синтаксису, который снижает вычислительные затраты.
— Язык, на котором можно изменить контекст использования, не меняя его синтаксис.