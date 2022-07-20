Белорусский суд признал слова Лукашенко «не соответствующими действительности» 9 20.07.2022, 11:33

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Цитаты брались из госСМИ и официальных сайтов.

После начала полномасштабной войны в Украине в Беларуси создали петицию от белорусских адвокатов и юристов, в которой осудили нападение России. Петицию подписал и адвокат Андрей Белохвост. За это мужчина получил выговор, который после обжаловал в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а затем в суде. И только недавно он получил на руки мотивировочную часть решения. Посмотрите, какие аргументы использовала коллегия и суд, пишет «Зеркало».

В своей петиции адвокаты и юристы требовали «немедленного прекращение военных действий в Украине», заявляли несогласие с тем, что «территория Беларуси стала плацдармом для размещения российских войск, ведущих боевые действия в Украине, и наша страна втянута в этот конфликт». За подпись под этой петицией Андрей Белохвост и получил выговор от Минской областной коллегии адвокатов (МОКА).

— Позиция совета коллегии заключалась в том, что петиция против войны содержала недостоверную информацию об участии в ней Беларуси, — рассказывает адвокат.

С такой позицией и доводами собеседник не согласился. Обжалование своего взыскания он направил уже в Республиканскую коллегию адвокатов.

— При обжаловании я указывал на цитаты из выступлений Лукашенко в подтверждение содержания петиции — размещение российских войск, выпуск ракет и тому подобное. Выступления брались из госСМИ или официальных сайтов, — объясняет мужчина. — Но коллегия все равно посчитала, что факты в этой петиции не соответствуют действительности, хотя Лукашенко сам подтверждал все отраженное в ней. При этом, коллегия не представила ничего в подтверждение своих слов, кроме самой этой фразы.

После полученного отказа от организации Андрей обратился в суд. Но и там выговор адвокату признали правомерным, а с доводами МОКА согласились.

— Суд в своей мотивировке указал, что недостоверность петиции подтверждена материалами дисциплинарного производства. Но в нем, кроме фразы «не соответствует действительности», ничего и нет. Вот такой выходит забавный порочный круг: с одной стороны, Лукашенко сам подтверждает содержание петиции, с другой — суд считает ее недостоверной.

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