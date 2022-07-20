Британская разведка назвала ключевую уязвимость оккупантов в Херсонской области

Британская разведка назвала ключевую уязвимость оккупантов в Херсонской области1
- 20.07.2022, 11:38
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Группировка российских войск может быть отрезана.
Украинские войска нанесли удар по Антоновском мосту через Днепр на Херсонщине - вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования, но это ключевая уязвимость для российских сил.
Об этом говорится в ежедневном сообщении британской разведки.
"Посты в социальных сетях показали явные боевые повреждения проезжей части моста. Это один из всего двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые Россия может поставлять или вывести свои войска с территории, которую она оккупировала на запад от реки. В эту территорию входит политически и символически важный для России город Херсон. Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия продолжает достигать минимальных успехов в своем наступлении на Донбассе, украинские силы удерживают линию обороны.
Напомним, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который соединяет город с левым берегом Днепра. Антоновский мост является основной линией снабжения для оккупантов на левом берегу Днепра.
Таким образом защитники Украины могут отрезать группировку врага от его основных сил.