Как выглядят и сколько стоят квартиры прямо возле леса в Минске и окрестностях 1 20.07.2022, 11:45

1,556

Есть и недорогие.

Как совместить любовь к городу и загородной жизни? Ответ прост — найти квартиру в небольшом районе у леса. Посмотрите, какие объекты с разным количеством комнат продаются сейчас в Минске, пишет realt.by.

Улица Геологическая (Партизанский район)

Дом в Степянке на Геологической, 133 был возведен в 2001 году. Однокомнатная квартира располагается на 7 этаже. Ее общая площадь — 35,9 м², кухня занимает 7,2 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Мебель и бытовая техника, что есть на фото, остаются новым владельцам. На полу в однушке лежит ламинат. Есть здесь и кладовая комната, которую можно использовать под гардеробную.

Санузел - раздельный. Помещения отделаны светлой плиткой.

Выход на застекленную лоджию находится в жилой комнате.

Дом стоит у самого леса. До станции метро "Восток" всего 10 минут на общественном транспорте. Рядом есть школы и детский сад.

Стоимость квартиры - 48 тысяч долларов.

Улица Спортивная, деревня Боровая (Минский район)

Двухкомнатная квартира находится в десятиэтажном доме 2017 года постройки на третьем этаже по адресу Спортивная, 3. Общая площадь объекта - 52,2 м², кухня - 8,4 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Она готова к проживанию, ведь возможна продажа с мебелью и бытовой техникой. Потолки здесь натяжные, на полу лежит ламинат.

Санузел — раздельный. В ванной комнате помещается и стиральная машина. Также в двушке имеется и застекленный балкон.

ЖК «Боровая 2007» окружен лесом. Зеленые сосны видны прямо из окна.

Стоимость квартиры — 68 500 долларов.

Улица Парковая, агрогородок Ждановичи (Минский район)

Двухкомнатная квартира располагается на 16 этаже 19-этажного дома 2006 года постройки по адресу улица Парковая, 3А. Общая площадь объекта — 61,2 м², кухня — 9,3 м².

Квартиру продают, чтобы найти однушку в этом же районе. Двушка находится в хорошем состоянии и выставляется на продажу вместе с мебелью и бытовой техникой.

Здесь есть раздельный санузел и застекленная лоджия, откуда открывается волшебный зеленый вид. На полу лежит ламинат.

Недалеко от дома протекает Свислочь.

Стоимость двушки - 86 500 долларов.

Улица Спортивна, деревня Боровая (Минский район)

Трехкомнатная квартира располагается на 6 этаже девятиэтажки 2011 года постройки на Спортивной, 1. Общая площадь объекта - 79,2 "квадрата", кухня - 13,4 м².

В квартире есть три раздельные жилые комнаты и две застекленные лоджии. Одна из них находится в комнате, другая — в кухне. Ремонт требуется лишь в кухне, так как там отсутствует кухонный гарнитур. Мебель владельцы оставляют. На полу лежит линолеум.

Санузел — раздельный.

Квартира также располагается в ЖК «Боровая 2007» в окружении лесного массива.

Стоимость трешки — 96 900 долларов.

Улица Мстиславца (Первомайский район)

Евродвушка находится на четвертом этаже 24-этажного дома 2017 года постройки на Мстиславца, 3. Ее площадь — 46,1 м²

В квартире сделан отличный ремонт, интерьер получился стильным. Здесь гостиная совмещена с кухней. В квартире имеется большая застекленная лоджия. Выход на нее есть в спальне и гостиной. Там обустроена зона отдыха и открывается вид на лес.

В совмещенном санузле установлена ванна. Также есть небольшая кладовая, где уместилась гардеробная и стиральная машина. Еще одна гардеробная встроена в отдельной жилой комнате.

До станции метро «Восток» всего 7 минут пешком. Поблизости располагается торговый центр и продуктовый магазин.

Стоимость квартиры — 99 700 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».