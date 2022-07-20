От 27 до 508 рублей: какие новые налоги должны будут заплатить белорусы в этом году 4 20.07.2022, 11:54

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Полный список.

В 2022 году белорусы должны будут уплатить несколько новых налогов — на первую квартиру, на машину, собак... Многие уже начали получать извещения, пишет telegraf.news.

Напомним, новые сборы прописаны в обновленном Налоговом кодексе Беларуси, который вступил в силу в начале 2022 года.

Налог на квартиру в Беларуси. Когда и сколько платить

Итак, для белорусов ввели налог на недвижимость за квартиры (даже единственные) в многоквартирных домах. Он исчисляется, исходя из расчетной стоимости квадратного метра. Ставка налога для физлиц составит 0,1%.

Так, для Минска расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей. Ранее Телеграф подсчитал, что в столице за двухкомнатную квартиру площадью, например, в 60 квадратных метров придется заплатить 48,6 рублей. В райцентрах — 27 рублей.

Когда платить?

Налог на недвижимость за 2022 белорусы должны будут уплатить в два этапа. До 15 ноября придется внести авансовый платеж в размере 50% на основании извещения, направленного не позднее 1 сентября 2022 года. Затем не позднее 15 ноября 2023 года нужно будет доплатить налог на недвижимость и земельный налог на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года.

Отметим, что с 1 июня в Беларуси ввели единую форму извещения. Физлицам будет приходить платежка сразу на несколько налогов — на транспорт, недвижимость и землю. Кроме того, в нем будет информация по всем объектам налогообложения конкретного человека (например, автомобиль, квартира, земельный участок).

Кому не нужно платить налог на квартиру?

Льгота по налогу на первую квартиру сохраняется для лиц пенсионного возраста, инвалидов, несовершеннолетних детей, недееспособных лиц, военнослужащих, участников ВОВ и приравненных к ним, а также проходящих альтернативную службу.

Какие штрафы за неуплату?

Если белорус не уплатит налог на недвижимость и земельный налог до назначенной даты, то за каждый день просрочки начислят пеню.

Также за неуплату или неполную уплату придется уплатить штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 0,5 базовой величины (сейчас 16 рублей).

Налог на машину в Беларуси. Ставки и сроки оплаты

Также в 2022 году белорусским автовладельцам придется заплатить основную сумму транспортного налога. Осенью 2021 года водители платили только аванс — 29 белорусских рублей.

Сейчас большинство владельцев легковых автомобилей (весом от 1,75 до 2 тонн) должны будут внести 73 рубля.

Сделать это нужно до 15 ноября.

Ставки транспортного налога

Кому не нужно платить налог на машину?

Не нужно уплачивать транспортный налог владельцам машин старше 1991 года выпуска, а также машин, переоборудованных для перевозки инвалидов.

Хозяева электромашин могут не думать про оплату до конца 2025 года.

А пенсионерам, инвалидам I или II группы пообещали скидку в 50%, инвалидам III группы — 25%.

Какое наказание за неуплату?

Если налог не будет уплачен, налоговые органы могут списать налог со всех доступных источников, например банковских карт. Если это не получится, может быть наложен арест на наличные деньги и иное имущество должника. Также могут временно ограничить выезд из страны, ограничить права на управление, на охоту или посещение игровых заведений.

Кроме того, на должника дополнительно взыщут расходы . Также возможен штраф по статье 14.4 КоАП: от 0,5 базовой и 15% от налога (по неосторожности) до 10 базовых и 40% (умышленно). Дополнительно будет начислена пеня за каждый день просрочки уплаты.

Налог на собак РБ. Сколько платить?

Также правительство установило фиксированные ставки налога на собак:

за потенциально опасную породу — 46,5 рубля;

за остальные —9,3 рубля.

В список потенциально опасных пород собак внесли:

Айну

Акабаш

Американский питбультерьер

Американский стаффордширский терьер

Анатолийский карабаш

Английский мастиф

Бельгийский мастиф

Бордоский дог

Бульмастиф

Бультерьер

Восточноевропейская овчарка

Горская гончая

Грецкая овчарка

Доберман Владека Рошины

Доберман-пинчер

Ирландский волкодав

Кавказская овчарка

Канарская собака (перро де пресо канарио)

Кангал

Капе-норсо

Кенгуровая собака

Корельская медвежья собака

Лангедокская пастушья собака

Леопардовая гончая

Маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака)

Мальорский бульдог (терро де мальоркин)

Московская сторожевая

Немецкая овчарка

Немецкий дог

Овчарка Дауфмана

Ризеншнауцер

Ротвейлер

Румынская овчарка

Среднеазиатская овчарка

Супердог и його помесь с майконгом

Тоса-ину (японская бойцовская собака)

Фила бразильеро

Черный терьер

Шарпей (китайская бойцовская собака)

Южнорусская овчарка

Налог на собак уплачивается 4 раза за год:

за I квартал – до 27 апреля;

за II квартал – до 27 июля;

за III квартал – до 27 октября;

за IV квартал – до 27 января.

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