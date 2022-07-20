Ученые из Дании объяснили, что заставляет нас просыпаться много раз за ночь 2 20.07.2022, 12:17

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И это не желание открыть холодильник в поисках еды.

«Почему сегодня Петя просыпался десять раз?» — ответ на этот вопрос из стихотворения Агнии Барто знают все, мальчику не терпится впервые в жизни сесть за школьную парту. Но ученые из Копенгагенского университета (Дания) объяснили бы беспокойный сон первоклассника тем, что в его крови гуляет норадреналин, один из гормонов стресса, сообщает «Вокруг света».

Именно он заставляет вас, словно по будильнику, просыпаться среди ночи. И это отнюдь не отклонение от нормы.

Норадреналин выделяется в ответ на напряжение, обычно он «ходит парой» с адреналином. Его уровень может повышаться во время стресса, но он также способствует усилению концентрации

«Многие считают, что сон — это непрерывное состояние, в котором вы пребываете всю ночь, а потом резко просыпаетесь. Но выяснилось, что норадреналин может будить человека более 100 раз за ночь, и это совершенно нормально», — говорит Селия Кьерби, доцент из Центра трансляционной нейромедицины.

Ученые измерили уровень норадреналина у спящих мышей и сравнили эти показатели с электрической активностью их мозга.

Более ранние исследования говорили о том, что норадреналин неактивен во время сна. Поэтому в этот раз исследователи были удивлены, заметив обратную картину.

Согласно выводам нового исследования, когда мы спим, уровень норадреналина в организме скачет волнообразно. Высокий уровень гормона означает, что мозг бодрствует, а низкий говорит, что вы крепко спите.

«От одной „вершины“ волны к другой проходит примерно 30 секунд, а это значит, что уровень норадреналина постоянно меняется. При этом чем глубже низшая точка волны, тем крепче сон и тем выше следующая вершина и, соответственно, лучше степень пробуждения», — объясняют ученые.

Кроме того, учёные заметили, что глубокие «низины» волн норадреналина хорошо влияют на процессы запоминания.

«Это говорит о том, что динамика норадреналина усиливает процессы сна, влияющие на нашу память», — говорит Кьерби.

Исследование дает пищу для размышлений о влиянии антидепрессантов на память.

«Некоторые антидепрессанты повышают уровень норадреналина в организме, что увеличивает риск того, что вы будете реже видеть „низины“ глубокого сна. Наше исследование показывает, что это, вероятно, может влиять на память», — замечает Кьерби.

По ее мнению, исследователи должны принять этот факт во внимание и разработать новые препараты, которые не будут влиять на норадреналиновые волны во время сна.

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