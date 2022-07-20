ВСУ показали, что оставили после себя россияне на острове Змеиный 3 20.07.2022, 12:20

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Украинские разведчики провели операцию.

Украина проводит исследования и разминирования Змеиного. ВСУ показали, что оставили после себя российские оккупанты на острове.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Указано, что операция проводится при участии ГУР МО.

"Проведены работы по исследованию и рекогносцировки территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию", - говорится в сообщении.

Так, украинские бойцы нашли и изъяли образцы вооружения и техники противника.

В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

Также на острове установлен украинский флаг вместо российского "триколора".

"Кроме этого, найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", - добавляют в ГУР.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

При этом враг продолжает наносить удары по Змеиному. Так, недавно оккупанты атаковали наземные силы ВСУ под Херсоном и непосредственно сам остров.

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