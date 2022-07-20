«Кусок сделали, а дальше все – дорога кончилась» 1 20.07.2022, 12:27

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Владельцы дач под Барановичами оказались отрезанными от мира.

В редакцию Intex-press обратился житель Барановичей Юрий, который рассказал об «ужасном состоянии дороги, которая ведет к дачным участкам», расположенным рядом с остановкой «Автодром», и к деревне Кунцевичи. Intex-press побывал на месте и пообщался с дачниками и водителями.

В направлении дачных участков ходит городской автобус №14. Правда, только пару рейсов этого маршрута доезжает до остановки «Автодром». Дальше дачники и жители деревни Кунцевичи добираются пешком.

Автовладельцы могут добраться до своих дач на машине. Только очень медленно и осторожно. Потому что, как только съезжаешь с улицы Брестской, тебя встречают ямы. Их объехать возможно – если нет встречного транспорта. Иначе придется «скакать» по ямам. И это хорошо, если нет дождя, иначе, как отмечают водители, рискуешь «сесть в луже».

«Кусок сделали, а дальше все – дорога кончилась»

По словам Юрия, несколько лет назад проезжую часть от «Автако» до автодрома отсыпали асфальтной крошкой – где-то сняли асфальт и пустили на эту дорогу. Продлили маршрут автобуса №14, а в дальнейших планах «вроде как было благоустройство» оставшейся части.

– Кусок сделали, а дальше все – дорога кончилась, – рассказывает Юрий. – Ту часть, что отсыпали, сразу была в неплохом состоянии, но в этом году там уже появились большие ямы. Даже не знаю, как автобус едет по такой дороге. Я же тут практически каждый день езжу. У меня внедорожник и то неприятно. А что говорить, если легковушка – там запросто подвеску оставить можно!

От автодрома идет песчаная дорога, которая больше напоминает «терку». Ехать на машине по ней действительно то еще удовольствие.

– Я уже даже не звоню ни в какие службы. Толку! Да они и сами должны контролировать и следить за состоянием дороги, – возмущенно поясняет Юрий. – Год назад обращались во все службы, даже телевидение приезжало и снимало. В итоге даже до продленной конечной остановки 14-ки не доделали дорогу. Периодически там проходит грейдер, а дальше для дачников начинается просто кошмар.

«Сюда даже таксисты не хотят ездить»

На дороге к дачам в будний день людей и машин немного.

Автомобилисты едут очень медленно, аккуратно объезжая ямы. Один останавливается. Узнав, что интересуемся состоянием дороги, Александр (так зовут водителя) делится своим мнением:

– Сами видите, что здесь и как можно по такой дороге ездить. У меня дача здесь уже более 20 лет, и всегда тут была такая ситуация. Пока проедешь, растрясешь весь урожай, что собрал.

По дороге встречаем двух женщин – Людмилу и Ларису. Они говорит, что практически каждый день ходят в деревню Кунцевичи через дачи. Обе также сетуют на плохое состояние дороги и связанные с этим неудобства.

– Сюда даже таксисты не хотят ездить, говорят, что не хотят зубы здесь оставить, – отмечает Людмила. – А как быть, если нужно в деревню приехать? Вот я и хожу из города по этой дороге. А что делать? Мне нужно за братом ухаживать.

По ее словам, «скорая» также не всегда приезжает, только в экстренных случаях.

Женщины недоумевают, почему невозможно сделать этот кусок дороги, который от автобусной остановки составляет около 2,5 км.

– Это ближайший путь до деревни. Есть, конечно, другой – по кругу, но тогда получается больше 10 километров. Вот люди и выбирают эту дорогу, несмотря на ее состояние. А ведь здесь столько дачников, и некоторые деревенские в Барановичи на работу ходят и ездят каждый день, – отмечает Людмила.

– По этой дороге даже на велосипеде ехать проблематично, – поддерживает Людмилу Лариса. – Приходится велосипед вести в руках.

Женщины отмечают, что по поводу этой дороги жители деревни Кунцевичи и дачники раньше обращались в разные службы не один раз. Однако толку никакого.

– Ведь даже непонятно, кому она принадлежит. От этого участка и город, и район открещиваются, все от этой дороги отнекиваются, – поясняет одна из женщин. – Так и живем. Весной и осенью тут грязь по колено, зимой – снег, который никто не чистит, а летом – пыль стоит, что дышать нечем.

Ничейная дорога

Intex-press попытался выяснить, кто же все-таки в ответе за этот участок дороги. И оказалось, что он почему-то действительно «ничей».

В УКРСП «Барановичиремстрой» ответили, что эта дорога не числится в их ведомстве. В ДРСУ №136 филиал КУП «Брестоблдорстрой» также заявили, что у них на балансе этот участок не находится, но, если дачники обратятся с заявкой прогрейдировать, то такую услугу окажут.

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