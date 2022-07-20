Ожидает ли Россию военный бунт? 1 Ксения Кириллова

20.07.2022, 12:30

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Ксения Кириллова

Взращенные пропагандой радикалы рано или поздно могут обернуться против своих создателей.

Прокремлевские социологи фиксируют крайне низкий уровень протестной активности в России на фоне войны с Украиной. В частности, Фонд общественного мнения отмечает, что склонный к выражению открытого несогласия сегмент граждан составляет примерно 15-25%. Лояльные Кремлю телеграм-каналы связывают эту тенденцию с социальным неодобрением протеста в условиях войны, санкциями со стороны властей и устранением несистемной оппозиции из внутрироссийского публичного пространства, пишет Jamestown Foundation.

Однако в стране формируется довольно влиятельная группа, которая пользуется авторитетом "пропутинского большинства" и при этом позволяет себе критиковать власть. Сюда относятся люди, прямо или косвенно вовлеченные в российско-украинскую войну на стороне России: военные корреспонденты, наиболее одиозные пропагандисты, лидеры пророссийских "ополчений", волонтеры и так далее.

Они настроены весьма радикально, требуют "ведения войны до победного конца" и клянутся в верности российской армии. Именно на них Кремль делает ставку в своей милитаристской пропаганде, представляя их "героями современной России". Однако эти люди все чаще начинают резко критиковать действия властей.

К примеру, после завершения российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта ряд пропагандистов начал масштабную информационную кампанию, обвиняющую переговорщиков в "предательстве" и "сдаче национальных интересов". Неизвестно, насколько эта кампания была скоординирована властями, но во многом именно она стала предлогом для сворачивания переговоров.

Некоторые военкоры заходят еще дальше и угрожают Кремлю "бунтом" из-за "ничем не обоснованных запретов" при освещении войны. Часть кремлевских политологов выражает опасение, что скоро излишне свободолюбивых корреспондентов начнут "принуждать к покорности", поскольку они становятся слишком популярными "новыми российскими политиками", выражающими интересы простых людей, а система не любит "выскочек".

Риск того, что российское радикальное меньшинство, участвовавшее в войне с Украиной, по возвращении на родину может выйти из-под контроля, возник еще в 2014 году. В связи с этим украинские эксперты отмечали, что за серией убийств "героев ополчения Донбасса" и лидера группировки "ДНР" Александра Захарченко стоят российские спецслужбы, пытающиеся поставить на эти посты более лояльных к себе людей.

Тогда российские власти предпочли "проигнорировать" эти смерти и даже не расследовали убийства по существу. Однако на тот момент милитаристская пропаганда не достигала столь высокого уровня, а количество россиян, лично вовлеченных в события на Донбассе, было сравнительно невелико. Сейчас война оказывает несравнимо большее влияние на российское общество, а Кремль, похоже, пытается вовлечь в свою агрессивную внешнюю политику как можно большее количество населения.

Эта цель достигается как "скрытой мобилизацией", так и стимулирующими мерами. В марте был принят закон о признании участников "спецоперации в Украине" ветеранами войны и выделении им дополнительных выплат, включая доплаты к пенсии, помощь при покупке жилья, налоговые льготы и так далее. В июле Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому гражданские специалисты, работающие в зоне "спецоперации", также получают статус ветеранов боевых действий и соответствующие льготы.

Параллельно с этим был принят закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, который ранее составлял 40 лет. Следующим изменением стал закон, позволяющий армии заключать контракты с 18-летними выпускниками школ, никогда ранее не проходившими воинскую службу. При этом, хотя всеобщая мобилизация официально не объявлена, правозащитники отмечают, что участились случаи направления находящихся в запасе резервистов на медкомиссию и привлечения на войну добровольцев и контрактников.

Вместе с этим власти пытаются активно втянуть в события на Донбассе и гражданских людей. На оккупированные территории призывают отправляться не только врачей и спасателей, но и студентов из российских регионов, а также учителей, которым в случае согласия обещают двойной размер зарплаты и внушительные суточные выплаты. На встрече с главами парламентских фракций Владимир Путин также лично поддержал инициативу поездок депутатов в оккупированные регионы Украины.

Подобный уровень вовлеченности общества в войну создает предпосылки для того, чтобы люди, "прошедшие через Донбасс", обладали особым кредитом доверия российского большинства. При этом некоторые из них уже сегодня весьма жестко высказываются о властях. Отставной офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), фактически развязавший войну в Украине в 2014 году, все эти годы последовательно критиковал лично Владимира Путина. Сегодня он прямым текстом предрекает президенту судьбу Каддафи (ливийский лидер, казненный в ходе гражданской войны в стране в 2011 году– ред.) в случае, если тот в очередной раз "позорно сольет" войну с Украиной, и требует смены хотя бы части путинской команды "воров, мерзавцев и предателей".

Если 8 лет назад его позиция казалась маргинальной, то сегодня и другие российские пропагандисты предупреждают, что если российские власти "не пойдут до конца" как в захвате украинских территорий, так и в кардинальной экономической и политической перестройке страны, они потеряют поддержку народа. Прокремлевские "эксперты" пугают власть тем, что "инициативу народа, которая пробудилась во время спецоперации… невозможно будет сдержать".

Мы уже отмечали, что на данный момент ведение затяжной войны выгодно для Путина, поэтому в ближайшее время российские власти, скорее всего, смогут соответствовать ожиданиям радикального меньшинства в этом аспекте. Однако в части экономических достижений и перестройки выстроенной на основе тотальной коррупции системы, перспективы Кремля гораздо менее радужны. А значит, существует вероятность, что взращенные пропагандой радикалы рано или поздно могут обернуться против своих создателей.

Ксения Кириллова, "Крым.реалии"

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