В Гомельской области спрос на сахар увеличился в 10 раз 2 20.07.2022, 12:36

«Сахарная лихорадка» охватила южные регионы Беларуси

«Сахарная лихорадка» дошла до регионов Гомельщины. Несмотря на заверения властей в том, что подорожание не планируется, и высмеивание тех, кто скупает сахар, многие продолжают запасаться сладким продуктом, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Например, в магазине «Соседи» в центре Ельска «сахар временно отсутствует», сообщила газета райисполкома со ссылкой на и. о. начальника отдела экономики. Со слов продавцов уточняется, что спрос на этот продукт увеличился в десять раз, а очередная партия сахара скоро поступит в продажу.

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