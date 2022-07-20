Как ракеты ATACMS изменят ход войны: прогноз эксперта 3 20.07.2022, 12:42

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Радиус поражения этих снарядов для HIMARS — 300 километров.

Если Украине поставят ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, это существенно повлияет на ситуацию на поле боя – Украина сможет уничтожать те вражеские объекты, которые сейчас не имеет возможности.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа в США Марк Войджер.

Он отметил, что не может на 100% утверждать о реальности поставок 300-километровых ракет ATACMS, однако информация о том, что они скоро поступят на вооружение Украины действительно есть.

"Это качественное изменение на поле боя, так как все мы видели карты, куда могут ваши ЗСУ могут нанести удар благодаря дальности этих ракет. Вглубь временно оккупированных территорий и, конечно, самой России", - пояснил аналитик.

Он также рассказал о нюансах того, что Украина не имеет права осуществлять удары по целям России согласно договоренностей, однако по мнению Войджера, это спорный вопрос.

"Это конечно спорный вопрос, особенно когда речь идет про Крымский мост. Вы знаете, что даже бывший главнокомандующий НАТО генерал Бридлав говорил, что это законная цель ВСУ, потому что эта инфраструктура используется в военных целях", - подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что будущая поставка ракет ATACMS является логичным шагом и эволюцией в борьбе с рашизмом.

"Это эволюция поставок вооружения. И, конечно, это результат варварских действий российской армии, командование которой постоянно бьет по гражданским целям. Таким образом они показывают Западу и США, что вам нужно помогать еще больше и поставлять все виды вооружения, которые вам нужны, чтобы победить и отвоевать свои территории", - резюмировал Марк Войджер.

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