В Беларусь приходит жара 1 20.07.2022, 12:44

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Белгидромет обещает в ближайшие дни жаркую погоду.

21 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по востоку скажется влияние фронтального раздела, сообщает Белгидромет.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по востоку прогремят грозы. Ветер северо-западный, ночью слабый до умеренного, днем порывистый, по востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11… +17°С, максимальная днем +22… +28°С, по западу до +30°С.

22 июля территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12… +17°С, максимальная днем +23… +29°С, по юго-западу +30… +32°С.

23 июля ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши. Переменная облачность. Ночью по крайнему западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12… +18°С, по юго-западу до +20°С; максимальная днем +24… +30°С, по югу до +32°С.

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