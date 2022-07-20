Ученые выяснили, что на самом деле случилось с древней столицей майя 20.07.2022, 13:05

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Древняя тайна раскрыта.

Международная группа палеонтологов провела масштабное исследование и выяснила, что причиной упадка Майяпана была засуха, пишет «Новое время».

Выводы специалистов говорят о том, что в XII- XIV вв полуостров Юкатан мог похвастать отличными климатическими условиями с умеренными осадками и отсутствием серьезных погодных аномалий. Это привело к расцвету земледелия в регионе. а следовательно — к росту насселения.

Период благополучия длился достаточно долго, но судя по имеющимся данным, в 1400—1450 гг. климат в регионе существенно изменился. Юкатан пережил серьезную засуху, длившуюся достаточно долго для возникновения существенных конфликтов в обществе. Итогом этого, по всей видимости, стало уменьшение торговли, а значит, благосостояния майя. Возможно, засуха даже привела к голоду.

Дуглас Кеннет, Мэрилин Мэссон и Дэвид Ходелл считают, что именно сильная засуха спровоцировала напряжение в обществе, заставившее население покинуть столицу и уйти в более благополучные районы, создав маленькие и безопасные поселения.

В пользу версии институционального краха говорит большое захоронение в руинах Майяпана. Большая часть останков в нем принадлежил Кокомам — правителям майя. Следовательно, перед тем, как окончательно покинуть столицу, часть индейцев устроила государственный переворот.

Тем не менее, падение главного города государства и отток населения не спровоцировали глобальных последствий для общества. Ушедшие в деревни майя благополучно обитали там вплоть до завоевания испанцами.

«Это свидетельствует об устойчивой системе адаптации человека к окружающей среде», — говорят авторы исследования.

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