Антоновский мост практически разрушен: оккупанты могут остаться без путей для отступления 3 20.07.2022, 13:10

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Движение через Днепр остановлено.

Ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь оккупантам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления. Самим мостом сейчас лучше не пользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Telegram.

Он предупредил, что Антоновским мостом без крайней необходимости лучше не пользоваться.

"Реальность такова, что орки и им сочувствующие в Херсоне вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления. Задумались и те немногие наши граждане, которые поторопились записаться на получение российского паспорта. ЗСУ близко, друзья", - напомнил Соболевский.

Также стало известно, что Антоновский мост через Днепр закрыт для движения грузового транспорта.

"Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть", — сообщил заместитель главы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

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