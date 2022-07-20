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ВСУ срочно обратились к войскам Беларуси

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  • 20.07.2022, 13:13
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ВСУ срочно обратились к войскам Беларуси

Белорусских военных призвали оставаться дома.

Вооруженные силы Украины обратились к воскам Беларуси с призывом не вступать в войну на стороне российских оккупантов. Белорусскую армию просят не выполнять преступные приказы командования и сделать правильный выбор.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих", - говорится в видеообращении.

Напомним, Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины минимум до 23 июля.

В то же время из-за угрозы вторжения белорусских войск в Северной операционной зоне Украины продолжаются мероприятия по усилению обороны и совершенствованию уровня защиты границ.

Согласно данным Минобороны Украины, Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

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