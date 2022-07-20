«За день все смели, пришлось полки мукой заставить» 20.07.2022, 13:40

Как обстоят дела с сахаром в минских гипермакетах.

В последние дни в Беларуси много разговоров о том, что сахар может резко подорожать почти в два раза – до 4,5 руб. Журналисты Сitydog решили пройтись по минским магазинам и посмотреть, хватает ли его на полках и изменились ли цены.

Что случилось?

Если помните, мы уже писали, что беларусы начали массово скупать сахар, а по интернету стали гулять фото из регионов, где в одних магазинах были пустые полки, в других – только рафинад и сахар с корицей.

МАРТ и «Белгоспищепром» прокомментировали ситуацию, заявив, что скачка цен не планируется, и сахара в стране достаточно. А повышенный спрос в объяснили тем, что, во-первых, сейчас сезон заготовок, а, во-вторых, ажиотаж возник из-за «непонятных слухов по поводу повышения цен».

А что с сахаром в Минске? Идем смотреть днем и вечером.

«Соседи»: «На всякий случай»

В «Соседях» на Богдановича во вторник днем немноголюдно. Полки с сахаром почти полные. Цены – от 2,29 руб. за 900 г за «Слуцкий сахар и 2,49 за килограмм песка от «Жабинковского сахарного завода» и от «Цудоўнай цукерні».

Рядом проходит женщина лет шестидесяти с корзиной продуктов. Сначала минует полки с сахаром, но, заметив наш интерес к ним, возвращается и берет одну упаковку на акции. Улыбается: «На всякий случай».

«Санта»: есть даже Hygge Sugar

В «Санте» на Богдановича ажиотажа также не заметно. Цены тут, как и в прошлом магазине, стартуют от 2,49, самый дешевый в ассортименте – «Городейский сахар». Дороже всего обойдется упаковка слуцкого Hygge Sugar – за нее просят 3,16.

«Евроопт»: полки чуть поредели

По полкам «Евроопта», который на месте бывшего «Столичного», кажется, уже заметнее, что спрос на сахар есть. Активнее всего разбирают «Городейский» – тут от стоит 2,51 руб. Остальные варианты ненамного дороже – по 2,55. По карте Е-плюс «Социальная» можно взять еще дешевле – от 2,26 до 2,29 за кило.

Комаровка: кто ищет, тот найдет

На Комаровке сахар приходится поискать. В киосках вдоль торговых рядов многообразие круп и муки, но упаковки сахара находим только в парочке мест.

В одном ларьке на витрине стоит только кусковой – по 3,9 руб. за кг, но продавец говорит, что песок тоже есть – за 2,6. В другом месте килограмм сахарного песка стоит 2,5. В остальных на витринах только рафинад.

«Белмаркет»: полки поредели, но это не дефицит

В «Белмаркете» на Куйбышева стеллажи с сахаром тоже поредевшие, но дефицитом это все равно не назвать. Тут цена за килограмм держится в диапазоне от 2,51 до 2,59 руб.

Молодая пара чуть задерживается рядом с полками, подозрительно их оглядывая. «Мама говорила, скоро по 4 рубля пачка будет», – делится с парнем девушка. «Аня, пойдем, мы же все равно его не едим», – тянет ее дальше он.

«Корона»: «Социально значимый товар»

В «Короне» на Борисовском тракте сахар продают от 2,31 до 3,15 за килограмм. В среднем цены такие же, как в других торговых сетях, – разве что на ценниках тут напоминают, что это «социально значимый товар».

«Виталюр»: «Ажиотаж с вечера понедельника»

Под конец дня мы заглядываем в «Виталюр» на Некрасова – и не обнаруживаем там ничего, кроме кускового сахара и нескольких упаковок «Городейского» на нижней полке за те же 2,49 руб.

На вопрос, есть ли в ассортименте еще сахар, консультантка отвечает: «Да вот, ажиотаж со вчерашнего вечера – за день все смели, даже мукой пришлось полки заставить»

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