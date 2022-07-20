ВСУ ликвидировали подполковника-комбата оккупантов с «орденом» от главаря «ЛНР» 5 20.07.2022, 13:46

2,988

Захватчик приехал на войну из Чувашии.

Бойцы ВСУ уничтожили командира батальона армии оккупантов ‒ подполковника Сергея Михайлова из российской глубинки, из Чувашии. Оккупанта ликвидировали на Луганщине, пишет полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Командир батальона подполковник Сергей Михайлов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил он

Немного деталей об уничтоженном оккупанте добавил в Twitter блогер Necro Mancer. Он сообщил, что захватчик был "денацифицирован" в конце апреля. А сейчас ему установили мемориальную доску в школе в родном городе.

"Комбат подполковник Михайлов Сергей Николаевич 1980 г.р. из чувашского села Климово с начала СВОВУ участвовал в боях против националистов и 22/04/22 трагически умер под Новотошковкой Луганской обл. Зато значок от Пасечника получил", ‒ цитирует блогер русские СМИ.

Причем, как бы в издевку, Михайлов посмертно получил побрякушку от боевиков "ЛНР" ‒ "орден" от их главаря Пасечника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».