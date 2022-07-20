Прокуратура лишила учащегося минского лицея права тратить деньги 1 20.07.2022, 13:49

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Весь доход он пропивал.

Прокуратура лишила учащегося минского лицея права тратить карманные деньги. Речь идет о любом доходе — стипендии или зарплате. В прокуратуре посчитали, что парень не способен самостоятельно и ответственно распоряжаться средствами. До сих пор весь доход он пропивал, говорится на сайте Генпрокуратуре.

Парень сирота, его родители лишены родительских прав, и он находится на полном государственном обеспечении. Учится в минском лицее автомобилестроения и получает от государства стипендию. При этом пропускает занятия, совершает административные правонарушения, говорят в лицее. Весной попался на преступлении. В итоге "прокурор Заводского района г. Минска обратился в суд с заявлением о лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами", — рассказали в Генпрокуратуре.

Суд поддержал иск прокурора, и парня лишили права распоряжаться деньгами.

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