«Ударный кулак» Путина расплывается 3 20.07.2022, 13:53

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Кремль проигрывает и блефует.

Страна-агрессор Россия начала реально оценивать свои возможности в войне против Украины и осознала, что баланс явно не в ее пользу. Кремль блефует, пугая Киев захватом новых территорий, вынуждая садиться за стол переговоров, чтобы закрепить за собой оккупированную часть нашей страны. Но переговоры допустимы только тогда, когда враг выйдет за границы Украины.

"Ударный кулак" врага расплывается на глазах. Расплывается и "третий армейский корпус", который создает оккупант. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

– Институт изучения войны (ISW) сообщил о прекращении оперативной паузы врага и спрогнозировал новую активизацию. По вашим оценкам, что сейчас делает противник?

– Как я понимаю, сейчас перед Путиным и перед военно-политическим командованием, так называемым коллективным Путиным, стоит такая задача. Они начинают реально оценивать те возможности, которые есть у них, и реально оценивать возможности, которые есть у Украины. Баланс складывается не в их пользу.

Поэтому сейчас они пытаются перевести стрелки на дипломатическое урегулирование этого вопроса. То есть это попытка закрепить ту линию, на которой сейчас находится Россия, перевести вопрос в рамки переговоров и навязать Украине и Западу свои условия.

Для этого они запустили такую фишку: если вы сейчас не сядете за стол переговоров, дальше будет хуже. Дальше будут новые захваченные территории, для чего они подкидывают подкрепление на восток и укрепляют Херсон, дальше будут обстрелы мирных населенных пунктов, жертвы среди гражданских и так далее. То есть они навязывают нам эту идею.

– Но на самом деле это блеф? Не может быть хуже?

– А куда хуже? Это та картинка, которую они нарисовали у себя в голове и пытаются внедрить ее всем остальным. Так живет Россия. Ничего другого мы не увидим. Они сами придумывают себе несуществующую реальность и пытаются заставить жить в этой реальности всех окружающих. Конечно, это блеф.

Шли разговоры о том, что на линии фронта Россия готовит ударный кулак. По моим оценкам, действительно, такая задача была поставлена. Но из-за трудностей с набором личного состава, трудностей с подготовкой техники такой "ударный кулак" расплывается по десяти пальцам. Десять пальцев есть, а кулак не получается.

Они кидают туда то, что смогли набрать, но не совсем подготовить. Этот "кулак" расплылся на волны. Волнами идет пополнение наиболее пострадавших батальонных тактических групп, в основном на востоке, теми, которые удалось сформировать на территории России. А там сейчас идет формирование новых добровольческих батальонов, формируется третий армейский корпус. Но я вижу, что этот армейский корпус расплывается на глазах.

– Оккупанты заявили о том, что собираются провести "референдум" в Херсонской и Запорожской областях для "присоединения" этих украинских регионов к РФ. Могут ли эти области остаться под контролем оккупанта?

– Они как раз пытаются это сделать под переговоры. Дескать, население само выразило желание присоединиться к России, поэтому давайте учитывать мнение людей… Так они пытаются усилить свои переговорные позиции.

Они попытаются присоединить новые оккупированные территории и сказать: смотрите, это же не только "ДНР" и "ЛНР", это уже и "ХНР", и "ЗРН", и черт знает что еще. "Вот такая плохая Украина, не может удержать эти регионы под своим контролем. Идите навстречу России, мы все тут устроим". Это та самая картинка несуществующей реальности, которая есть в их головах.

– Последний вопрос по поводу реальности, которая существует в Украине. Можем ли мы в течение ближайших недель усилить свои переговорные позиции? Если такие переговоры состоятся, можем ли мы диктовать на них свои условия?

– Нам желательно от таких переговоров уходить. Явно, что на переговорах Россия не согласится вывести свои войска с территории Украины. А если это так, то никаких переговоров в принципе быть не может.

Мы можем говорить о переговорах только тогда, когда выйдем на свои государственные границы 1991 года. Тогда можно говорить о прекращении огня, о демаркации и делимитации границы, о репарациях и так далее.

Но такие переговоры должны быть не в двухстороннем, а в трехстороннем формате. К ним должен подключиться Запад. Если Запад сказал, что нам такая Россия не нужна, что ее нужно лишить возможности проводить агрессию против соседей, то в принципе она должна быть демилитаризирована.

Грубо говоря, РФ должна вывести свои наступательные вооружения за Урал. Как это было до 2007 года, когда Россия вышла из Договора по обычным вооруженным силам в Европе. Там были положения о фланговых ограничениях, в соответствии с ними Россия держала все свои тяжелые вооружения за Уралом.

Но в 2007 году она вышла из этого Договора. Это дало ей возможность нарастить группировку на Кавказе и провести "специальную военную операцию" в Грузии. Правда, тогда она так не называлась.

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