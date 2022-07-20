Задержан инженер Центра информационных технологий Мингорисполкома 20.07.2022, 14:04

3,114

Фамилия задержанного пока неизвестна.

Силовики задержали инженера Центра информационных технологий Мингорисполкома, его подозревают в участии в «экстремистском формировании», сообщает euroradio.fm.

О задержании стало известно из «покаянного видео», опубликованного на одном из провластных телеграм-каналов. На нем задержанный рассказывает, что якобы был зарегистрирован в чат-боте плана «Победа» и подписан на телеграм-канал ByPol.

Фамилия задержанного пока неизвестна.

Центр информационных технологий Мингорисполкома отвечает за ИТ-разработку для Белорусского государственного сектора. Среди его клиентов — Минский горисполком, администрации районов, организации сферы ЖКЗ, крупные предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».